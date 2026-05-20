法律業界反映香港仲裁案件數量不足 陳曼琪倡吸海內外國際商事仲裁機構落戶香港

選委界議員陳曼琪今天（20日）在立法會會議上，向律政司司長林定國提出跟進口頭質詢，詢問如何整合香港現有法律及爭議解決資源，加強發展爭議解決服務。

她反映法律業界意見，指很多律師都希望拓展仲裁業務，但現時香港仲裁案件數量不夠，很多律師望門輕嘆。她認為香港國際商事仲裁服務需要產業化，香港可以透過吸引海內外的國際商事仲裁機構落戶香港，以倍數式增加在港的仲裁案件，讓香港法律界能夠開拓仲裁業務。內地仲裁法明確支持內地仲裁機構到境外設立分支機構。

陳曼琪質詢特區政府有否計劃推廣吸引內地仲裁機構落戶香港，同時向企業增加宣傳港資港仲裁的適用性，從而讓香港法律界可以透過此等內地仲裁機構，增加仲裁業務，亦同時協助內地企業出海遇到糾紛時依法維權。

林定國指出歡迎任何境外仲裁機構來港，並鼓勵法律界主動積極，加入內地仲裁員名冊及多深入交流。

