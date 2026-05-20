私煙｜公共屋邨現「點心紙」 邵家輝指私煙及白牌煙市佔率高 嚴重影響煙草稅收

現時在公共屋邨出現俗稱「點心紙」的未完稅香煙傳單相當普遍，民建聯九龍東議員張培剛今日（20日）在立法會提出口頭質詢，詢問衞生署控煙酒辦公室的跨部門合作機制是否有效打擊「點心紙」。自由黨邵家輝引述業界調查顯示香港私煙及「白牌煙」市佔率高達六成，嚴重影響煙草稅收，又質疑現時派發私煙傳單的法庭判罰過輕，未能起阻嚇作用，促請政府提出上訴。

醫衞局指，由2021年至2024年4月，房屋署已對涉及私煙罪行的47個租戶採取行動，包括扣分或終止租約。局方指，各部門共進行逾198次聯合行動，控煙酒辦亦就屋邨違例派發傳單發出31張傳票，最高定罪罰款為8,000元。

促加強阻嚇力打擊派「點心紙」行為

邵家輝引述業界數據指，有人員在全港十八區收集並點算五千個棄置煙盒，發現現時私煙及「白牌煙」的比例已高達百分之六十一，意味市面上每十包香煙中，便有六包屬未完稅香煙。針對在屋邨派發私煙傳單「點心紙」的情況，邵家輝指出，2021年共發出31張傳票，罰款最高僅為八千元，與最高五萬元的罰款額相距甚遠。他質疑法庭的判罰過低，並詢問衞生署及政府會否就過輕的判罰提出上訴，藉此加強阻嚇力，遏止不法分子在屋邨派發私煙傳單。

局方回應指，派發「點心紙」屬於展示廣告的一種，是當局考慮罰則的因素之一，而打擊派發傳單是為了從源頭打擊走私，因為整個私煙產業鏈背後，往往牽涉其他有組織的犯罪行為，因此法庭在定奪實際的罰款或判刑時，會根據整體犯罪行為的嚴重程度作出判決。

張培剛關注屋邨扣分制會否涵蓋派發私煙傳單行為，當局指，現有機制鼓勵公眾配合打擊公屋內的非法行為。若居民成功舉報並協助執法部門偵破案件，最終令房屋署收回涉事單位，舉報人將可獲發獎勵金及感謝狀。

記者：李健威

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