控煙︱邵家輝質疑政府低估煙民數量 降低吸煙率至7.8%「未曾達標」

去年立法會通過《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，賦權醫務衞生局局長制定附屬法例，要求傳統吸煙產品的包裝須統一設計。自由黨批發及零售界議員邵家輝今日（10日）在立法會衞生事務委員會會議上，引用數據質疑政府低估煙民數量，政府公布的吸煙率未能完全反映實況，質問當局是否許多煙民或轉向購買私煙。

邵家輝表示，支持保障市民健康目標，但對當局執行方式有保留。他引述數據指，現時吸煙率由2023年9.1%降低為8.5%，與本屆政府預期降至7.8%，仍有差距，形容「未曾達標」。

邵家輝又指，政府曾連續兩年增加煙草稅，應可收到更多煙草稅，以2023年的72.5億元為基礎，以每次增加超過31%煙草稅來估算，今年應有125億，但最後僅得55億元。他透露當局曾提醒他，疫情未開關期間煙民在港購買煙草較多，因而令稅收增加，因此以2017年的63億元稅收作基礎，以每次增加超過31%煙草稅作估算，今年亦應有109億元，質疑政府公布的吸煙率未能完全反映實況。

醫務衞生局回應稱，邵家輝提出的數字複雜，「唔知大家聽唔聽得明白」，惟指市民從內地攜帶免稅煙等因素也會影響煙草使用量。當局稱，政府最新數字清晰顯示，本港吸煙率從9.1%降至8.5%，吸煙總人數減少超過10萬人。至於政府原先定下7.8%的目標，是參考世界衛生組織於2018年提出的建議，以2010年數據為基礎作30%的減幅，強調現時8.5%的吸煙率已相當接近目標，形容「係95分以上」。

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小雪茄未豁免統一包裝設計 邵家輝憂未來或無法在港銷售

對於傳統吸煙產品統一包裝設計，邵家輝指，統一包裝規定不僅限制外觀，更統一了煙盒尺寸，將導致較長或非標準數量（如25支裝）香煙無法在市場上銷售，質疑超出政策初衷。他亦質疑需統一要求取消煙盒內錫紙，認為錫紙具備保持煙草品質的功能。

邵家輝續指，現時法例豁免雪茄包裝，惟小雪茄未包括在內，指小雪茄銷量不大，生產商很可能不會為香港市場而專門製作符合規定的新包裝，導致小雪茄未來可能無法在港銷售，建議政府考慮豁免或允許使用貼紙等彈性方法。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，小雪茄包裝規定較香煙更有彈性，在細節上有所不同，如包裝物料允許使用金屬，亦允許使用保護產品的內層物料。至於健康警示，將要求正面覆蓋70%面積，亦可以貼紙形式加上。邵家輝建議當局持續和業界溝通，認為政策原意非禁止產品在港銷售，「最後無（小雪茄）賣就會變得好怪」。

記者：李健威