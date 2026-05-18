30名卸任議員豪派940萬獎金 田北辰質疑用公帑派花紅：酌情獎勵應自掏腰包

立法會換屆後，39位未連任議員在離任前如何運用公帑發放獎金及花紅受關注。今日有傳媒報道指，多達30名卸任議員合共向157名議助發放約940萬元的獎金或花紅，其中選委界前議員馬逢國向其助理、現捲入風化案的施駿興發放26.4萬元獎金，相當於6個月薪金。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰今早（18日）在電台節目中表示，在現有合約及約滿酬金制度下，再動用公帑派發額外花紅做法「奇怪」，強調若屬酌情發放，議員應自掏腰包。

田北辰：用公帑派花紅我就唔係幾想

田北辰是少數沒有用公帑發放花紅的議員之一，他透露其團隊大部分員工均交由接班人莊豪鋒繼續聘用。他坦言對動用公帑尤其敏感，「我自己公司、私人嘅各方面就一回事。但係用公帑呢，我自己就唔係幾想」。他指出，其辦事處職員均以合約形式受聘，合約期滿後會發放約滿酬金，續約時亦會重新商議薪酬。

田北辰強調，合約期間職員的薪酬會跟隨公務員加薪幅度調整，待遇已較私人市場優厚。在已有約滿酬金的情況下，他認為長期服務金或額外獎金的性質已被抵銷，因此對有議員以公帑發放相關款項感到奇怪。

批年資淺獲巨額花紅屬離譜

對於有報道指不同議員派發花紅的準則各異，田北辰認為需視乎具體程度而定。他舉例指出，若職員在辦事處工作逾二十年，獲發約二十萬元的獎金尚算合理；但若只有數年年資卻同樣獲發二十萬元，情況則屬「離譜」。他重申，即使是自己經營的私人公司，面對不斷續約且待遇優厚的員工，亦不會在離職時額外派發獎金，更何況相關款項涉及公帑。

被問到應如何規限議員發放獎金的安排，田北辰建議必須回歸合約精神。他認為，若員工的僱傭合約中已清晰訂明離職時會獲發相關款項，外界必須尊重合約；但若合約未有訂明，純粹屬於議員的個人酌情決定，便不應動用公帑。他強調，議員若希望酌情獎勵員工，應以私人資金支付相關款項，以顧及市民對妥善運用公帑的觀感。