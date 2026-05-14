牛頭角的士車禍｜何敬康倡仿內地限制司機年齡、設最高工時：「長者謀生」非擋箭牌

牛頭角彩霞道及振華道交界昨日（13日）發生致命交通意外，一名70歲的士司機落斜時疑失控剷上行人路，導致兩名女途人一死一命危。選委界立法會議員何敬康在社交平台發文，建議政府可仿傚內地，設立合理的法定退休年齡，或是根據年齡限制最高工時。他指香港未必需要「照跟」，但形容是刻不容緩的方向。

不能永遠拿「給長者謀生機會」作擋箭牌

何敬康說，看到新聞畫面，一方面為失去生命的年輕女途人感到心痛；另一方面，看到那位七旬司機因涉嫌危駕被捕，內心亦不禁泛起一絲同情。他指在香港這高齡化社會，不少長者手停口停，為了不成為家庭負擔而選擇繼續握方向盤奔波，認為這份堅持理應獲得社會的尊重與體諒。

不過他指，接二連三涉及高齡司機的嚴重意外，實在令人難以接受。他表示不能永遠拿「給予長者謀生機會」作為罔顧道路安全的擋箭牌。政府近期正積極將商用車司機體檢門檻由70歲降至65歲，並縮短至「一年一檢」。但何敬康質疑單純的體格檢查報告，未能如實反映司機能否承受每天長達8至10小時高強度駕駛的疲勞。

何敬康認為，隨年齡增長，長者專注力與瞬間反應力必然衰退，即使驗身合格，也未必能應付突發的路面危機。他建議政府可參考內地做法，指內地訂明道路客貨運從業員年齡不超過63歲，雖然香港未必需要「照跟」，但指設立合理法定退休年齡，或根據年齡限制最高工時，是刻不容緩的方向。

籲政府收緊：免年輕司機被「馬路炸彈」污名拖累

他坦言「這類慘劇一次都嫌多」，現時正藉網約車發牌制度準備落地，的士業界面對競爭壓力下形象已極需改善。他認為政府必須忍痛嚴格收緊政策，因為保障整體市民的生命安全，往往比保障特定司機的生計更為優先，此舉也是為保護業內其他敬業樂業的年輕司機，避免他們被「馬路炸彈」的污名所拖累。

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