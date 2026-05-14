大棋盤︱拍鄰居滋擾或「原告變被告」 保安「斷正」欠現實 大律師教路兩大部門會受理

公屋鄰里關係是社區和諧重要一環，房屋局昨回覆立法會質詢透露，過去3年收到約500宗涉及在鄰居門外作滋擾行為的個案，但明言住戶不可在單位大門外公眾地方安裝閉路電視鏡頭，並對其他住戶構成滋擾，倘滋擾持續兼證明屬實，房署可終止租約及收回單位。政府表明無意設安裝鏡頭申請機制，避免影響鄰里關係。制度寫得清清楚楚，但公眾難免有疑問：若房署處理不到、自行裝cam又可能「原告變被告」，問題該如何解決？

今次質詢源於一宗司法覆核案，有橫頭磡邨住戶投訴被鄰居滋擾多年，並提供閉路電視錄影片段，但房署不接納以此為證，拒絕對涉事住戶扣分。事主不滿房署稱必須由保安員「斷正」才可扣分，入稟挑戰。

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現行制度有利滋擾者 或變相「懲罰」受害人

屋邨扣分制自2003年實行以來，至今涵蓋30項不當行為，住戶兩年內被扣滿16分，會被終止租約。根據數字，過去5個年度每年平均有約一千多個租戶因違反租約而須遷出，但當中未有細分多少戶是因扣滿分。文首提及的500宗「門外滋擾」可能只是冰山一角，若論個案總數，2023年至2025年房署共收到約1.9萬宗涉及租戶滋擾鄰居的投訴，即平均每年約6,300宗。

不過，現行制度如何制止及懲治滋擾行為是一大疑問。據房署過去文件，違例者「最好是即場被發現、目擊及認出，個案才成立並予扣分」，換言之若住戶自行發現並報告，不能作為證據，最多是「知會」管理處提高警覺。

有房委會前委員分享，曾有租戶長期針對一名鄰居，被投訴後便「捕住」閉路電視，發現有保安員上樓即停止，離開後又繼續滋擾，最終個案無法確立，受害人申請搬離，變相反過來「懲罰」被滋擾者。

房署禁止公屋租戶自行在門外安裝閉路電視。

陸偉雄：視乎滋擾行為性質 警方、食環可處理

現今科技發達，人人「一機在手」隨時拍下罪證，經媒體及社交平台發酵後，往往成為執法部門調查的助力。為何偏偏管理公屋，卻不能接納住戶提供的證據？提出質詢的立法會議員梁文廣指，房署要求當場逮獲才可列為證據，背後考量很多，例如剪輯片段容易，或成為誣陷他人工具，流於「口同鼻拗」；但現實上，若居民不找方法攝錄，難以記錄不當行為。

他說按過往經驗，當滋擾行為極嚴重，房署會直接介入，曾有個案懷疑有不良嗜好的男住戶，長期被投訴晚上在樓梯敲擊扶手，嚴重滋擾居民生活，最終房署安裝鏡頭，證實行為屬實並安排該人遷走。他理解房署規定出發點，但滋擾鄰居的行為長期存在，若視而不見，對被滋擾人士並不公平。對於政府落閘拒設審批制度，他表明失望，認為需有機制合法合規處理問題。

大律師陸偉雄指，房署有自己的規管制度，但若滋擾涉及刑事，如刑毀、襲擊等，無論安裝鏡頭有否違反房署規例，市民一樣可報警，片段會獲信納為呈堂證據。至於性質較次的行徑，例如倒污穢物在鄰居門口，則受《公眾潔淨及防止妨擾規例》規管，無論是否私人物業，只要在公用地方做相關行為就屬違法，可報食環署。

所謂民生無小事，公屋「奇難雜症」向來多，但小小的鄰里糾紛若不及時處理，便無法提升幸福感。若然因為各種規章程序窒礙市民求助，令問題未能妥善解決，萬一釀成惡果，絕非社會樂見。

聶風