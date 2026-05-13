稅務寬免條例草案三讀通過 議員促居內地父母納免稅額 政府：維持居港規定免濫用

立法會今日（13日）三讀通過《2026年税務(修訂)(税務寬免、特惠扣除及免税額)條例草案》。有議員建議，容許納税人就供養於內地居住的父母、祖父母或外祖父母申請免税額，財經事務及庫務局局長許正宇回應時指，現行規定受養人須「通常居住於香港」，是為避免免税額被濫用。

許正宇：擴展父母免稅額至內地執行有困難

許正宇回應時表示，理解越來越多長者選擇在內地城市安老，但如將免税額擴展至居住於香港以外的受養人，税務局需核實納税人與受養人關係、供養情況及受養人是否在生等，執行存在困難。他強調，政府會小心審視相關制度，在推動照顧長者政策目標與保障税收之間取得平衡。

至於增設外傭開支扣除等其他免税額建議，許正宇表示，考慮是否增加免税額時，必須審視能否有效推動相關政策目標，並在審慎理財原則下取得平衡。當局將繼續聆聽議員及市民意見，探討進一步優化税務安排的空間。

議員促延長初生子女額外免税額至三年

法案委員會主席管浩鳴表示，委員普遍支持條例草案，認為税務寬減措施能回應市民及業界紓困訴求，並兼顧不同群體實際困難。

就子女免税額方面，管浩鳴指議員歡迎政府將初生子女額外免税額申索期，由一年延長至兩年，有議員建議再延長至三年，以加強對育兒家庭財政支援。亦有意見指本港出生率持續低迷，子女免税額由13萬升至14萬的力度不足。政府回應指，鼓勵生育需採取多管齊下，除税務優惠外，還包括公屋優先選樓安排及增加幼兒照顧資助等措施，比單純提高免税額更為有效。

管浩鳴促父母免税額擴至大灣區

在供養父母及祖父母免税額方面，多名議員關注現行規定要求受養長輩須通常居住在香港，才能申請免税額。有議員認為，與促進大灣區融合政策方針不符，建議將適用範圍擴展至大灣區內地城市。政府回應指，放寬規定需審慎研究，以便税務局核實申請資格，並需與勞福局共同探討如何結合安老政策。亦有議員認為區分「同住」與「非同住」免税額設定不合理，建議統一為10萬元。當局解釋，較高的同住免税額為體現更全面日常照顧，目前規定能確保審批標準清晰，但承諾會再研究相關意見。

管浩鳴認為，現時供養父母免税額及長者住宿照顧開支扣除，仍限制受養人須在香港居住，與政府鼓勵長者到大灣區養老的政策存在矛盾。他認為「廣東計劃」及「福建計劃」已讓長者在內地領取福利，相關税務優惠亦應「拆牆鬆綁」，擴展至大灣區九個內地城市。他促請政府重新思考，避免税務與安老政策互相矛盾。

對於預算案寬免百分之百利得税，上限3,000元，管浩鳴引述企業意見指，3,000元對經營幫助實屬有限。他認為，税務寬免應旨在鼓勵企業配合政策或扶助有需要群體，而非「人人有份」。

范駿華促當局研究落實累進式子女免税額

選委界議員范駿華表示，支持條例草案，認為草案直接落實《施政報告》及《財政預算案》的税務優惠，能夠減輕市民税務負擔，惠及數百萬家庭及在職人士，充分體現政府以民為本、紓解民困施政方向。他認同草案大方向，讚揚多項調整貼近市民需要，如上調基本及已婚人士免税額、提高供養父母及長者住宿照顧開支扣除，及增加子女免税額等。

范駿華指出，現時養育子女開支極大，固定金額的免税額對於擁有多名子女家庭支援明顯不足。他建議當局研究落實累進式子女免税額，即每名子女的免税額應隨子女人數遞增，以真正配合鼓勵生育政策。他認為，建議與政府鼓勵生育第一胎措施並無矛盾，應同時支持市民生育第二及第三胎，以提升本港出生率。

針對供養父母免税額。范駿華認為應放寬「同一單位居住」要求，指出香港居住空間狹窄，不少子女與父母僅為「樓上樓下」或同屋苑居住，照顧程度與同住無異，卻因單位不同而無法申索額外免税額。他促請當局放寬定義，將居於同一屋苑或大廈的子女納入適用範圍。

范駿華亦認為應允許多名子女分攤申索，因現實中多由兄弟姊妹共同分擔供養責任，但現行規定只有一人可申索免税額，易生家庭矛盾。他建議容許多於一名子女按實際供養情況，共同使用或分攤免税額，認為更公道合理。他期望政府持續優化税務安排，如研究將供養長者税務優惠擴展至大灣區城市，以及探討外傭開支扣税等，讓税務寬免更貼近社會實況。

記者 : 李健威