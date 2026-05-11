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議員倡政府為育有0-12歲全職媽媽代供強積金 按子女人數計算供款 冀肯定母親無償奉獻

政情
更新時間：10:47 2026-05-11 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-11 HKT

昨日（10日）是母親節，選委界立法會議員李浩然提出，建議政府為育有0至12歲子女的全職母親代繳強積金，以應對她們退休後缺乏保障的問題。李浩然今日（11日）接受電台節目訪問時表示，全職媽媽為家庭及社會作出巨大貢獻，卻往往是最被忽視的一群。他期望透過計劃肯定她們的無償奉獻，協助她們建立更獨立的個人形象。

0-12歲須全天候照顧 升中後母親或重投職場

被問到為何將受惠對象界定為育有0至12歲子女的母親，李浩然解釋，根據多項教育及兒童認知成長理論，0至12歲，即幼稚園至小學階段的兒童最需要父母，尤其是全職母親的「全天候」緊貼照顧。當子女升讀中學後，對家長依附漸減，不少全職媽媽亦屆時會選擇重投職場。

因此，他認為計劃設年齡界限，既切合兒童成長最需要陪伴的階段，亦不希望受惠人長期依附計劃當中。李浩然指出，由於全職媽媽無收入及供款，退休保障遠較在職人士少，除構成生活困難外，亦會令她們對配偶或家庭的依附較強，或影響其獨立人格與自我價值。

倡按子女人數計算供款 設過渡期鼓勵重投職場

至於供款額計算方式，李浩然坦言，各界有不同意見，包括最低供款額或收入中位數，前者或被視為矮化其價值，後者則增加成本，具體需平衡政府財政和社會共識等。他建議按子女人數來計算供款，以反映母親的工作量及壓力，提升本港家庭友善程度，長遠有望鼓勵生育。

為協助全職媽媽日後重返職場，李浩然強調計劃不應「一刀切」立刻停止供款，應設過渡期，由政府繼續代供部分款項，增加她們重返職場的誘因及動力。被問到與發放現金津貼的分別，李浩然指現金津貼主要是解決當下生活及育兒開支；相反，代供強積金能讓放下工作、照顧家庭的母親，仍能累積長遠退休儲蓄。

李浩然亦引用多個海外國家經驗證明，政府為全職母親建立退休保障，是認可她們辛勞付出的有效手段。他舉例指，德國政府為全職育兒的母親繳納養老金，每名子女可獲三年繳費並直接存入個人帳戶；日本全職主婦亦可免繳費自動納入國民年金；法國則會為全職母親提供額外養老積分，保障倍數與子女人數掛鈎。

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