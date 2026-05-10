首季經濟預估增長勝預期 陳茂波：投資有拉動作用 承認市民「體感溫度會有落差」

本港第一季經濟預估增長百分之5.9，遠勝市場預期，為近五年來最強勁的季度增長。財政司司長陳茂波表示，強勁的出口及高達17%的投資增長是推動經濟的主要動力。展望未來，他強調政府將大力推動人工智能（AI）發展以協助企業轉型，並呼籲零售及餐飲業界在消費模式轉變下不斷創新，相信隨著資產市場回穩，本港整體消費將會逐步向上。

陳茂波今早（10日）在電台節目表示，雖然貿易戰持續，但香港出口強勁，但內地與香港商界反應敏捷靈活，加上全球掀起人工智能熱潮，帶動了AI及通訊相關設備的出口。同時，特區政府成立的「出口專班」協助內地企業拓展海外，亦帶動了香港服務業的進展。

出口投資表現亮眼 資金持續流入港股

投資方面，首季錄得高達17%的顯著增長，一改過去數年只有單位數增長的局面。陳茂波分析，這反映市場態度正面，資金主要用於購買機器及建築相關項目；而樓市回穩向好，亦令建築行業恢復力度加大。

在金融市場方面，陳茂波強調本港持續吸引各地資金。目前約四成資金來自歐美機構投資者，約三成來自「南向通」，而東南亞及中東資金亦佔相當份額。他指出，港股近期交投量已「上了另一個台階」，今年3月份日均成交額更達約3,000億元。他表示，記得數年前去歐美開會時，「啲人話呢個市場『唔能夠投資』，到前年去嘅時候，『咦！唔係喎，好似睇錯咗，應該投資乜嘢好呢？』今年年頭去，就話『弊啦！我哋低配咗呢邊，𠵱家要加碼』。」

他指，香港作為國際金融中心和領先的股票市場，最重要是有更多好公司進駐，股票市場亦要與時並進。他透露正檢視進一步完善「同股不同權」架構，以提升市場流動性。

經濟「體感溫度有落差」 籲業界思考轉型

對於部分市民表示感受不到經濟好轉，陳茂波承認存在「體感溫度」的落差，不同行業的感受會不一樣。他解釋，受惠於金融、貿易及創科行業的從業員會較易察覺經濟增長；反觀消費層面，雖然零售業已企穩並錄得每月按年約5%至6%的升幅，但餐飲業回升速度較慢，約1%，但整體已扭轉了早前的跌勢。

他進一步解釋，對於有市民反映工時長、對經濟增長「無感」，陳茂波坦言不同行業復甦存在落差，拉動整個社會面需要時間。他留意到餐飲及住宿相關行業的就業情況已大幅改善，實質收入亦有所增加。他指政府將繼續舉辦大型盛事以搞旺市面，冀帶動基層就業及改善營商環境。加上樓市已穩住上升、核心區寫字樓空置率下跌及內地龍頭企業進駐，相信市民未來的「體感」會逐漸轉好。

陳茂波提醒，疫後市民多了消費選擇，如北上消費等，相關業界必須思考轉型。他舉例指，部分願意變革的食肆目前生意依然不俗，「就算咖啡一杯，加啲乜嘢落去，都會有唔同嘅吸引力」，呼籲業界不斷創新。他承諾政府會出台政策協助業界數字化提升效率，並總結指出，隨着目前股市向好，加上住宅及商業樓市雙雙企穩，整體消費力將會隨之上升。

在招商引資方面，陳茂波透露單計引進重點企業辦公室所引進的企業，不計算本地原有並擴充的企業，已為本港帶來約5億元稅收，反映政策已產生實質經濟效益。對於今年首季經濟增長亮麗，陳茂波重申地緣政治、油價及「黑天鵝」等不確定性仍多，變數很大，政府態度審慎，具體經濟預測更新將交由政府專業經濟師考慮各方面因素後，稍後會公布經濟情況。

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