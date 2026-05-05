Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港首季經濟預估增長按年升5.9%勝預期 近5年最強季度增長

社會
更新時間：16:35 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:35 2026-05-05 HKT

政府統計處今日（5日）發布2026年第1季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2026年第1季本地生產總值較上年同期實質上升5.9%，而2025年第4季的升幅為4.0%。

首季經濟預估增長升5.9% 5年來最強季度增長

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第1季與上年同期比較實質上升5.0%，升幅較2025年第4季的2.5%為快。

政府：香港經濟今年首季強勁擴張

政府發言人表示，香港經濟在2026年第1季強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第1季按年增長5.9%，較上一季經修訂的4.0%增長加快（上調自先前估算的3.8%），並錄得近5年來最強的季度增長。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。

展望未來，政府指香港經濟增長前景仍然正面，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。相對堅挺的營商及消費氣氛預期將繼續支持本地需求。然而，中東地區持續的緊張局勢對經濟前景構成下行風險。就此，政府已採取針對性措施，確保能源供應穩定並減輕對相關行業的影響。政府會保持警覺，並繼續密切監察事態發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
7小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
7小時前
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
10小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
6小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
6小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
9小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
突發
1小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
6小時前