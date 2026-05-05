本港首季經濟預估增長按年升5.9%勝預期 近5年最強季度增長

政府統計處今日（5日）發布2026年第1季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2026年第1季本地生產總值較上年同期實質上升5.9%，而2025年第4季的升幅為4.0%。

首季經濟預估增長升5.9% 5年來最強季度增長

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第1季與上年同期比較實質上升5.0%，升幅較2025年第4季的2.5%為快。

政府：香港經濟今年首季強勁擴張

政府發言人表示，香港經濟在2026年第1季強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第1季按年增長5.9%，較上一季經修訂的4.0%增長加快（上調自先前估算的3.8%），並錄得近5年來最強的季度增長。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。

展望未來，政府指香港經濟增長前景仍然正面，受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。相對堅挺的營商及消費氣氛預期將繼續支持本地需求。然而，中東地區持續的緊張局勢對經濟前景構成下行風險。就此，政府已採取針對性措施，確保能源供應穩定並減輕對相關行業的影響。政府會保持警覺，並繼續密切監察事態發展。