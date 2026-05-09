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高官「樓后」謝小華申報持25個物業 鍾情中西區住宅 倫敦、佛山亦有物業

政情
更新時間：01:26 2026-05-09 HKT
發佈時間：01:26 2026-05-09 HKT

有高官「樓后」之稱的的謝小華，今年3月30日重返官場，出任政制及內地事務局局長。根據行政會議個人利益登記冊，她申報持有25個物業及9個車位，包括一個位於英國倫敦的住宅單位，一個位於廣東佛山市供自用的商業單位。

謝小華申報的25個物業中，17個是住宅單位，她似乎特別鍾情中西區，多達10個，包括持有一個在中西區自用的住宅單位，6個在中西區供出租的住宅單位等；另有4個位於九龍城區、2個在深水埗區，1個在倫敦。她亦持有5個商業單位，當中3個位於中西區、1個位於灣仔、1個位於佛山，她同時葵青區持有3個工業單位。

相關新聞：謝小華被稱「高官樓后」 曾申報擁18物業 謝：政府有完善利益申報機制

曾任環境及生態局常任秘書長的謝小華，於2022年申報擁有18個物業及9個車位。她今年3月獲任命為局長後見傳媒，被問及會否擔心影響市民觀感，謝小華當時回應指，政府有完善透明的利益申報機制，會一如既往將個人資料詳列。

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