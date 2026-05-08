公院加價｜立會討論火藥味濃 陳恒鑌批欠諮詢 以費用豁免申請增加來證明成效「有問題」

公營醫療收費改革自2026年1月1日開始實施，立法會衞生事務委員會今日（8日）討論公營醫療收費改革，多位議員批評當局未經諮詢便落實調整，與醫衞局官員針鋒相對，充滿火藥味。議員質疑改革欠缺諮詢和討論，並憂慮加價對市民造成負擔。

陳恒鑌：改革大動作理應反覆推敲討論

民建聯議員陳恒鑌認為，即使理解醫療開支龐大，但此等重大動作理應在立法會反覆推敲、討論，但沒有這樣的機會，形容現時情況不理想，「本質上可以做得做好啲。」他又質疑，政府以費用豁免申請增加來證明改革成效「有問題」，因以往醫療費用大家支付得起，所以較少人申請費用豁免，因此數字較低；但現在加價後，大家紛紛申請豁免，豁免數字自然較高，希望局方思考一下，「以前好多人畀得起，而家好多人畀唔起。」

不過，官員回答時引用一個例子，指有病人申請費用豁免，但原來他有400萬資產，強調這涉及公帑，不能輕易批出。陳恒鑌此時插話，質疑官員似乎「聽唔清楚問題」，重申當局比對方式有問題。惟官員卻稱：「改革肯定係比對改革前後」，重申39.1萬人次是免費，「佢哋過往係要畀錢，而家係無畀錢......」，當陳恒鑌打算再插話，官員即直接打斷其發言：「你可不可以讓我講完先呢？」

陳凱欣質疑醫療收費改革無諮詢立法會

選委界議員陳凱欣發言時，亦質疑醫療收費改革無諮詢立法會，「無得否決加幅」，又指目前診症費連同藥費加價達四至五成，她代表病人不支持加幅。醫衞局官員在會上引述陳凱欣的觀點，聲稱她基於市民對公營醫療的依賴，對專科門診「沒得選擇，應該一定要好平好平」。陳凱欣立即打斷，澄清自己從未使用「好平好平」字眼，「唔好引述我錯的」，官員即表示收回言論。

相關新聞：

公院收費改革｜議員批引發地區震動 公院加價迫使病人轉向私營市場 降低幸福感

邵家輝：官員議員間應有良性互動

自由黨邵家輝在發言時表示，指議員職責在於代議，收集並表達地區市民的聲音，「其實你聽我嘅意見，唔係一定支持或者一定反對㗎嘛」。他強調，官員與議員之間應有良性互動，應該互相尊重。