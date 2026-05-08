公院收費改革｜議員批引發地區震動 公院加價迫使病人轉向私營市場 降低幸福感

公營醫療收費改革自2026年1月1日開始實施，立法會衞生事務委員會今日（8日）舉行會議，討論公營醫療收費改革的實施情況及成效。有議員憂慮改革將病人推向私營市場，加重市民負擔；亦有議員憂慮申請豁免的個案大增，會否大幅增加醫管局的財政支出，甚至抵銷收費調整所帶來的額外收入。

陳學鋒引述街坊指收費調整 迫使病人轉向私營醫療

民建聯陳學鋒指，醫療改革在社區引發震動，不少街坊認為公立醫院收費調整是「焗住要加價」，迫使病人轉向私營醫療。他質疑，若政府未能掌握私營診所的收費情況，改革最終只會將病人的醫療開支推高，降低市民的幸福感。

陳學鋒建議為需接受放射治療的病人提供半年至九個月的繳費緩衝期。他解釋，許多長者病人不熟悉電子支付，只記得覆診日期卻忘記預先繳費，若他們在覆診當日能即場補交費用，應獲准繼續接受治療，體現彈性處理。

當局稱已有22萬人申請費用豁免

醫衞局指，此次改革「有加有減」，引述數據指受惠於費用減免的人數大幅增加，已有22萬人申請費用豁免，過去三個月更有39.1萬人次享用免費服務。局方稱，新措施幫助了更多經濟有需要的人士。

對於私營市場收費的影響，醫衞局指，公立醫院急症室求診人次減少約10%（約20萬人次），而全港私營門診市場每年高達近2,000萬人次。因此，即使該20萬人次全部流向私家，亦只佔市場總量不足1%，相信對私營收費影響不大。政府目前旨在提高私營收費透明度，讓市民自行選擇。

針對繳費緩衝期的建議，醫院管理局行政總裁李夏茵回應稱，相關收費調整已提供三個月緩衝期至4月1日。目前，醫管局已實施新措施，職員會每日檢查未來14日需進行造影檢查的病人名單，並致電提醒尚未繳費者，希望能有效減少病人因忘記繳費而錯過治療的情況。

陳沛良指申請豁免個案大增 最終或抵銷收費調整額外收入

保險界議員陳沛良關注，醫管局在收費改革後3個月內，已接獲超過24萬宗醫療費用減免申請，當中九成（約21.6萬宗）已獲批准，是改革前合資格人數的16倍。他憂慮申請豁免的個案大增，會否大幅增加醫管局的財政支出，甚至抵銷收費調整所帶來的額外收入。

醫衞局回應時承認，免費服務的病人比例由改革前的20.7%上升至27.9%，確實可能影響改革的整體收入。不過，局方認為將資源用於通過經濟審查的低收入或重病人士是恰當做法，又指現時仍有約72%的病人需要付費，相信收費調整改革仍有其作用，但實際為庫房帶來的資源仍需時檢討。

陳沛良亦關注，目前有9萬宗「有條件減免」申請獲批，但當中仍有六成申請人未提交補充文件，擔心追收文件會產生高昂行政成本。李夏茵解釋，在過去四個月約12萬宗有條件減免個案中，有8.8萬人已正式提交文件，餘下約3.5萬人尚未完成程序。她指出，申請人有三個月時間補交文件，若逾期未交，其減免資格將會自動失效，局方會向其追討費用，因此不擔心病人會拖欠文件。

何敬康質疑全年消費上限及減免機制對夾心家庭不足

選委界何敬康在會上指，香港不少「夾心階層」家庭「不窮、不富」，但在現行機制下稅負較高，醫療改革後自付費用亦將增加。他質疑，全年消費上限及減免機制，對這些家庭的保障是否足夠，並擔心他們未來可能因沉重的醫療開支而陷入貧困，卻又無法得到社會援助。醫務衞生局回應時強調，本次改革已大力幫助「夾心階層」。其中，毋須經濟審查的「一萬元封頂」收費，正可避免他們因患上重病或長期病患而承受巨大經濟壓力，形容該措施能有效幫助中產家庭。

何敬康同時詢問，是次改革有否設立如改善急症室輪候時間、減少醫療浪費百分比等量化績效指標，以作日後檢討成效的依據。醫務衞生局表示，改革的長遠方向是引導市民善用基層醫療，並改善急症室服務及減少浪費。但考慮到影響服務表現的因素眾多，單純的收費改革難以完全反映成效，因此在現行第一階段不會訂立硬性指標。當局強調，改革目標期望在五年內達成，並會按機制每兩年檢討一次。