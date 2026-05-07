風水唔好？立法會再添「傷兵」 經民聯新丁鄧銘心韌帶撕裂：無妄之災｜Kelly Online

新一屆立法會有多名議員遭遇「血光之災」。繼民建聯陳仲尼日前跌倒撞傷後腦縫五針後，經民聯「新丁」、選委界議員鄧銘心今日（7日）在立法會大樓內意外「拗柴」，導致右腳外側韌帶撕裂，更需坐輪椅及使用固定器固定右腳。

鄧銘心右腳外側韌帶撕裂 至少休息兩周

鄧銘心接受《星島》查詢時表示，今日在大會發言後由議事廳離開，打算經左則小路前往電梯大廳返回辦公室，在大門準備打開門禁時，突然「拗柴」。她說原本以為沒太大問題，之後返回辦公室、外出午膳，惟下午突然惡化，需要即時求醫。她引述醫生診斷指右腳外側韌帶撕裂，至少要休息兩周才能康復。她形容是「無妄之災」，自己「未試過傷到咁」，大呻「好慘」。

陳仲尼跣倒後腦流血 邵家輝「打沙包」右手韌帶斷裂

新一屆立法會上任逾四個月，已頗多「傷兵」出現。陳仲尼昨日（6日）帶傷出席立法會會議，後腦貼上大塊紗布，他憶述周末傾盆大雨時，和朋友在南區同行期間突然不慎在樓梯跣倒，後腦著地、頭皮流血，在朋友陪同下去醫院檢查傷口，最後CT電腦掃描證實無沒大礙，惟要縫5針。對於議員輪流受傷，他笑言不是風水問題。

自由黨邵家輝早前因「打沙包」，不慎令舊患復發，經磁力共振檢查後，證實右手韌帶完全斷裂，需要戴上固定器現身立法會。至於現年68歲的選委界立法會議員陳紹雄，今年初亦曾在澳洲急病入院，缺席會議約一個月，但請假獲視為合理缺席理由。

新民黨陳家珮早前亦因和小朋友試打羽毛球時，因穿錯跑鞋導致「拗柴」，導致缺席立法會考察北都及「I‧PARK」的活動。

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至於官員方面，財經事務及庫務局局長許正宇早前現身立法會時，需撐拐杖出席，他稱舊患復發。運輸及物流局局長陳美寶則在今年預算案辯論期間，因腳傷拗柴而以輪椅代步。民政及青年事務務局長麥美娟則在去年底右腿受傷，需使用拐杖出入。