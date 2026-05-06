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議員官員頻受傷？陳仲尼跌倒傷後腦縫5針 貼紗布赴立會惹嘩然｜Kelly Online

政情
更新時間：13:25 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:25 2026-05-06 HKT

近半年有不少議員及官員受傷，最新民建聯陳仲尼今天（6日）亦帶傷出席會議。他後腦貼上大塊紗布，引來大家嘩然。他稱周日因天雨路滑跌倒，事發後需入院看腦科檢查，傷口亦要縫5針，周一（4日）時需要向立法會主席李慧琼請假一天。

陳仲尼表示，剛過去的周日下午突然落一場大雨，他在南區與朋友同行時，在樓梯跣倒，後腦有一個頗深的傷口，當時無以為意，但朋友認為他必須去看腦科檢查。他隨後入院照了電腦掃瞄，幸沒有大礙，留醫觀察一天後便出院。

陳仲尼表示，剛過去的周日下午突然落一場大雨，他在南區與朋友同行時，在樓梯跣倒，後腦有一個頗深的傷口。
陳仲尼表示，剛過去的周日下午突然落一場大雨，他在南區與朋友同行時，在樓梯跣倒，後腦有一個頗深的傷口。
陳仲尼後腦貼上大塊紗布，引來大家嘩然。
陳仲尼後腦貼上大塊紗布，引來大家嘩然。

他慨嘆：「當天下午2時半外出沒有事，3時半都沒有時，正正是3時落一場很大、很大的雨，就跌倒了」。被問到近年很多議員及官員受傷，他直稱：「對呀，就是很突然會發生意外」。至於是否風水不好，他笑言不是，不相信這些。

記者、攝影：郭詠欣

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