陳家珮逆線行車︱李慧琼：發書面警告屬莊嚴決定 陳家珮稱虛心接受 至今未再駕車

立法會監察委員會今（6日）就新民黨立法會議員陳家珮逆線行車一事發表調查報告，委員會一致認為陳的不當行為未達致嚴重程度，監委會決定向她施加書面警告，以嚴正警告她必須時刻注意個人言行。身兼監委員會主席的立法會主席李慧琼見記者時表示，發出書面警告是一個莊嚴決定，相信對於所有議員來說，是非常嚴肅的提醒，議員要時刻注意自身行為，從而引導公眾，符合公眾對議員的期望。她相信這個訊息很清楚，是向所有議員發放，議員也掌握訊息背後所提出的要求。

李慧琼：監委會決定已考慮各方因素

李慧琼指，按照規定，她作為監委會主席，亦會向陳家珮發出莊嚴的書面警告，強調監委會非常認真去調查，審視所有事情的發生經過，在考慮各方因素後作出決定。

李慧琼提到，監委會今早根據議事規則，就處理陳家珮的投訴向立法會提交報告，秘書處亦隨即發出新聞稿，讓大家更清楚了解整件事情的情況，以及監委會決定。經考慮所有因素，並按照監委會處理投訴程序所屬的處分類別，監委會決定對陳家珮發出書面警告，要求她必須時刻注意個人言行，確保不負市民對立法會議員的期望。

她又指，市民會對議員言論、行為表達不同意見，包括對立法會的決定作出不同表述，立法會經常虛心聆聽，並不時要求做得更好，以滿足市民期望。監委會考慮對陳家珮投訴的因素，已經很清楚表述，相信市民會理解。

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如何區分嚴重程度？ 李慧琼：報告已詳細説明

被問及如何區分事件嚴重和輕微程度，李慧琼表示，監委會對每個個案均會認真考慮，並嚴格按照投訴程序及處理機制辦事。她指報告及新聞稿中，已詳細說明個案處理方式及判斷嚴重程度的不同考慮因素。

至於書面警告伴隨的後果，李慧琼指，對於議員或所有人而言，收到正式書面警告屬非常嚴肅的警告，大家都明白警告的意思及作用，而警告亦公開給全社會知道，包括立法會議員、全體市民，相信對議員來說，是「要認真處理的事情」。

陳家珮認魯莽貪方便

陳家珮表示，非常虛心接受監委會決定，知道自己當日是作出了一個魯莽及「貪方便」的駕駛錯誤，非常抱歉讓市民大眾對此行為感到失望，會虛心且誠心接受監委會作出的報告，並感謝各位市民關心。陳家珮稱，會繼續努力做好議會工作，報答市民，亦服務好香港市民。她在事發之後沒有再駕車，今日同樣沒有駕車。

記者、攝影：曹露尹

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