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陳家珮逆線行車︱立法會監委會：對陳家珮施加書面警告 以嚴正警告須時刻注意個人言行

政情
更新時間：11:07 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:07 2026-05-06 HKT

新民黨立法會議員陳家珮涉於今年1月在灣仔謝斐道逆線行車，其後承認一項不小心駕駛罪，被判處罰款2千元及停牌1個月。立法會監察委員會今發表調查報告，委員會一致認為陳的不當行為未達致嚴重程度，監委會決定向她施加書面警告，以嚴正警告她必須時刻注意個人言行。

陳家珮指事發一刻「腦子轉不過來」

報告稱，監委會共為事件舉行了2次閉門會議以考慮及調查投訴，陳家珮亦曾應邀出席會議作出解釋，稱事件因她草率而引致不必要風波，深感抱歉，又稱事發時雖下意識覺得安全，但確實是魯莽及草率，是一個很不小心的決定，事後回看附近有很多停車場，事發一刻腦子轉不過來，承認是貪圖方便。

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陳家珮稱事後已騁請司機 承認事件對立法會形象或帶來負面影響

報告提到，陳家珮稱自18歲開始駕車至今20多年，今次是第一次逆線行駛，之前除了曾被定額罰款，並無任何不良駕駛紀錄，事發後亦沒有駕車及已騁請一名司機。她對事件可能對立法會形象帶來一些不必要的負面影響，感到十分抱歉，故無論監委會有何決定都會虛心接受。

監委會調查後，認為陳家珮逆線行駛屬不當行為，違反了《議員守則》第1.6段及第3.3段的規定，並認為她干犯了不小心駕駛罪實屬不當，有負社會對議員應有行為操守的期望。監委會信納陳逆線行駛是一時貪圖方便而作出錯誤判斷，行為輕率魯莽，但不涉及個人誠信或濫權瀆職等嚴重不當行為。

監委會更引述法官的判詞及判決，認為顯示案情嚴重程度相對較低，刑罰相對較輕，合乎比例，案件更無引致任何人命傷亡、設施毀壞或財物損失，案情屬相對輕微及簡單。委員會亦信納陳家珮一直展示悔意，沒有迴避其所犯的錯誤，已採取一連串補救行動，盡力減低事件對立法會信譽的負面影響。

監委會最後提醒全體立法會議員，作為立法機關成員，須以身作則維護法治、遵守法律，並應同時竭力維護立法會信譽，須時刻嚴守個人品格和操守的最高標準，嚴格遵守《議員守則》的所有規定，符合中央及市民對立法會和議員甚高的期望。

記者：郭詠欣

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