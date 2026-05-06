山泥傾瀉︱發展局：已制定多項跟進措施 土拓署今年將啟用人工智能警告系統

申訴專員公署今年1月就政府防治山泥傾瀉工作及斜坡管理提出多項建議。發展局局長甯漢豪今（6日）在立法會大會回應口頭質詢時表示，政府已制定多項跟進措施，包括今年運用人工智能山泥傾瀉警告系統等。

甯漢豪表示，土拓署已按報告建議，持續推展長遠防治山泥傾瀉計劃，並由2025年起每年增加處理斜坡的目標數量，優先關注位於唯一行車通道旁、對市民生活構成較大潛在影響的人造及天然斜坡。

年內完成擴展「智慧斜坡記錄冊」 提升管理及監察效能

甯漢豪提到，土拓署將於今年內完成擴展「智慧斜坡記錄冊」，更新其數據庫資料，以涵蓋影響現有設施的天然山坡，同時整合防治工程、維修保養、承受雨量及山泥傾瀉等記錄，讓相關部門可人工智能及大數據分析提升管理及監察效能。

她續指，土拓署將於今年啟用人工智能山泥傾瀉警告系統，利用上述智慧斜坡記錄冊中的資料，再配合降雨數據，應用人工智能分析，提升山泥傾瀉風險預警能力。土拓署會繼續研發及引入各項創新科技，包括透過無人機管理系統進行斜坡監察及應急管理等工作，加強數據收集及分析能力。

斜坡維修責任已在土地契約中訂明

私人斜坡維修責任方面，甯漢豪指，全港約有16,000個私人人造斜坡，另有6,000多個由政府與私人負責不同部分的混合責任人造斜坡，大部分維修責任已在土地契約中訂明。地政總署作為專責部門，已將歷年鑑別結果上載至「斜坡維修責任信息系統」，並計劃於今年第二季起分批通知相關業主。

提出口頭質詢的選委界議員鄧銘心建議，將每年兩次定期跨部門會議加密至每季度一次，並在工程量過大時增聘專業工程顧問。甯漢豪回應指，現時會議次數屬最低要求，部門有需要便要開會，加密次數絕對可行。她補充，三個部門目前已有外判服務協助相關工作，未來若資源許可，亦會進一步借助市場力量。

方國珊關注會否豁免長者20%行政費

新界東南直選議員方國珊指出，業主不時反映斜坡分界不夠清晰，資訊不夠全面。有業主根本不知道後面的山坡是自己負責。她關注政府會否優化跨部門斜坡維修平台，協助業主積極辨別責任，系統性降低斜坡潛在危險，並簡化相關維修的資助及程序，以及豁免長者20%的行政費。

甯漢豪表示，「斜坡維修責任信息系統」主要涵蓋人造斜坡，認為將來可考慮將天然斜坡資料也納入系統，但更重要是主動接觸業主，告知與他們有關資料，地政總署希望今年內啟動相關工作。

甯漢豪：可在具體操作層面探討酌情安排

甯漢豪指，當私人斜坡維修需經過政府土地時，過去程序較繁瑣，需要所有業主同意。當局最近已簡化程序，只需要一名負責人提出申請即可；部門之間進入政府土地也只需一次性批准。

至於業主不履行責任而需政府代辦工程，甯漢豪表示會收取附加費，因為不應鼓勵市民使用政府免費服務或等於市場價的服務。至於會否為長者免除附加費，她認為有風險，但可在具體操作層面探討酌情安排。

記者：曹露尹

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