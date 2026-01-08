山泥傾瀉︱政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分3年內重複傾瀉 土拓署 : 政府斜坡範圍廣、性質多元

近年極端天氣頻繁，颱風暴雨往往導致多區山泥傾瀉，除影響市民出入，亦有可能危及性命。申訴專員陳積志今日（8日）宣布，公署完成就特區政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理的首項主動調查行動，深入剖析政府的防治山泥傾瀉工作及對政府人造斜坡的管理，並向土拓署、地政總署、路政署、水務署及建築署提出合共32項主要改善建議。公署調查發現，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率高於私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等。另外，多宗涉及政府人造斜坡的較嚴重山泥傾瀉事故個案，部分斜坡在首次發生事故起計的3年內重複發生事故。

近10年本港年均約214宗山泥傾瀉事故

全港有約61,000個已登記的人造斜坡，政府人造斜坡佔38,600多個，私人人造斜坡則有15,800多個，另有6,300多個混合責任人造斜坡。調查發現，2015至2024年，本港每年平均錄得約214宗山泥傾瀉事故，較1989至2014年的每年平均約300宗下跌近三分之一。在2015至2024年的山泥傾瀉事故中，近兩成半涉及天然山坡。公署審視自2008年起的9宗嚴重事故，發現多數涉及天然山坡，且大部分事前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或即使已被納入該計劃，但所處的優次較低而在事故前未被納入計劃的顧問合約，以展開實際的工程研究及設計。

2023年9月在筲箕灣耀興道發生的山泥傾瀉事故。政府新聞處圖片

個別政府人造斜坡5年山泥傾瀉4次

至於政府人造斜坡，同期事故超過四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的則約為5%。公署分析指出，撇除兩類人造斜坡的實際事故數目差異後，在2020至2024年間，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率，按年介乎0.1%至0.6%，仍高於按年介乎0.03%至0.3%的私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等，情況值得關注。

該數據亦顯示，兩者按年發生山泥傾瀉事故的比率均低於1%，屬甚低水平，而接近八成發生於政府人造斜坡的山泥傾瀉事故，所涉及的均是「人命後果類別」級別較低的第二和第三級。

此外，公署審視自2014年起多宗涉及政府人造斜坡的較嚴重山泥傾瀉事故個案，發現部分斜坡在首次事故起計的3年內重複發生事故，個別更在5年內於不同部分發生4次事故。

申訴專員陳積志表示，欣悉調查期間土拓署主動提出改善措施，包括由2025年起3年內，逐步增加長遠防治山泥傾瀉計劃的年度目標，每年進行風險緩減工程的天然山坡由30個增至40個，鞏固政府人造斜坡的年度目標，由150個增至200個。土拓署亦已識別3個與筲箕灣耀興道地質狀況相似的天然山坡納入計劃，並會重點審視對市民生活有較大潛在影響的人造斜坡。

調查發現，在2015至2024年發生的山泥傾瀉事故中，超過四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的則約為5%。圖為紅山半島大面積山泥傾瀉。

提32項主要改善建議

公署認為，土拓署應採取措施進一步提升斜坡的安全管理。同時，各部門應持續深化協作，促進意見交流及經驗分享，令防治山泥傾瀉工作做得更加精準到位。 公署向各個部門提出的主要改善建議包括：

土拓署應積極研究加快為三個已納入長遠防治山泥傾瀉計劃、與筲箕灣耀興道的地質狀況相似的天然山坡，開展風險緩減工程的可行性；

土拓署應繼續定期審視現行揀選天然山坡納入長遠防治山泥傾瀉計劃的考慮因素有否進一步優化的空間，讓當局能及早識別具潛在風險的天然山坡；

土拓署應繼續關注和審視政府人造斜坡與私人人造斜坡在發生事故的比率是否出現重大差異，並了解箇中原因，以及在有需要時制訂合適的應對措施；

若土拓署審視後發現部門對政府人造斜坡的維修保養工作有進一步提升的地方，則應繼續以技術指引的方式訂明，讓負責維修斜坡的部門有所依循；

土拓署應繼續定期檢視現時就揀選政府人造斜坡納入長遠防治山泥傾瀉計劃進行鞏固工程的考慮因素有否優化的空間（例如更有彈性地按實際情況提升重複發生山泥傾瀉事故的斜坡在計劃內的優次）；

土拓署應繼續透過逐步增加的斜坡監測及管理數據，配合人工智能及大數據分析，提升當局對防治山泥傾瀉工程及斜坡維修審核的管理，以及部署山泥傾瀉事故後的應對工作；

土拓署應研究將涉及政府人造斜坡事故的調查及善後工作等納入斜坡維修審核範圍，以期從多角度審視斜坡維修部門的工作有否進一步提升的空間，以汲取經驗，防患於未然；以及

各相關部門（包括地政總署、路政署、水務署及建築署）可一同透過土拓署正在建立的中央斜坡維修資料庫，多利用「智慧斜坡記錄冊」作數據分析，掌握最新的斜坡維修狀況、分享常見的維修保養問題、評估暴雨對斜坡的影響，從而協助部門計劃日常維修檢查和於惡劣天氣後的特別巡查工作，藉以提升效率。

土拓署 : 政府負責的人造斜坡範圍很廣、性質多元、風險程度不一

土木工程拓展署回應時表示，公署指政府斜坡的山泥傾瀉事故比率相對較高及有重複發生的情況。其實這主要與斜坡的分類和構成潛在影響程度有關，並反映政府以風險為本的原則處理斜坡。政府負責的人造斜坡範圍很廣、性質多元、風險程度不一，當中包括構成較高、中度及較低潛在影響的斜坡，這些潛在影響級別主要是根據斜坡發生山泥傾瀉後可能造成的人命傷亡風險來劃分的。政府會優先對構成較高潛在影響的斜坡進行防治工程，以保障公眾安全。

土拓署指部分政府斜坡屬於構成中度或較低潛在影響的類別，因其位置較偏遠或人命傷亡風險較低，所以未必是優先處理對象，以至這些屬中度或較低潛在影響的政府斜坡可能在風險可控的情況下發生山泥傾瀉。相對而言，私人負責的人造斜坡性質較為單一，多位於私人民居附近，一旦發生山泥傾瀉，對居民影響較大，所以一般屬於構成較高潛在影響的斜坡，注視程度亦因而較大。這解釋了為何整體上政府斜坡的山泥傾瀉比率看似較高，或有個別屬中度及較低潛在影響的斜坡重複出現山泥傾瀉的情況。



土拓署強調，在2020至2024年，無論是政府或私人人造斜坡，其年度山泥傾瀉事故比率均低於1%（政府斜坡介乎0.1%至0.6%，私人斜坡介乎0.03%至0.3%），屬於相當低的水平。整體而言，過去十年（2015至2024年）每年平均約錄得 214宗事故，較以往（1989至2014年）平均約300宗的水平下降近三分之一，反映持續的防治工作已取得顯著成效。