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北都發債下一代埋單？陳茂波批危言聳聽 管浩鳴：「紅隊」給意見 勿當反對派

政情
更新時間：14:58 2026-04-30 HKT
發佈時間：14:58 2026-04-30 HKT

立法會昨日（29日）三讀通過《2026年撥款條例草案》，財政司司長陳茂波為二讀作總結發言時，駁斥有說法指政府發債推動北都發展是「讓下一代埋單」的說法，批評有關言論「危言聳聽」，強調若不投資北都為未來創造容量與發展空間、錯失經濟轉型契機，導致年輕一代失去更好就業選擇，「咁樣先至係真正嘅不負責任」。

管浩鳴：北都規劃好 但政府要多加解說

立法會選委界議員管浩鳴今日（30日）在電台節目指，有關說法並非危言聳聽，指立法會有憲制責任審議財政預算，提出意見，強調北都規劃是好，但並非完全無問題，「香港起步慢，上、中下游產業點呢？政府要多解說，同畀人感覺好似北都可能解決所有嘢。」

他強調自己不是反對派，而是愛國者，但任何人都有盲點，議員作為「紅隊」善意提意見，「唔好當我哋係反對派先，只係有議員表達得多啲。我哋（議員）成日畀人鬧，被人批評係橡皮圖章，咁又唔得，好為難。 」他希望加強與政府溝通，「唔好只係過到票就算」，又建議政府就北都多發銀色債券，讓市民一同參與。

陳茂波反駁「發債當收入」

陳茂波昨日在立法會表示，政府計劃未來五年、每年發行約1,600億至2,200億元債券，對於有聲音解讀為「借債度日」，他澄清是誤解，在發債額度中，有一半僅用作近年短期債券的再融資。

他以銀行定期作比喻，指「越短期息口越低」，由於特區政府財政穩健、市場對特區政府的借貸意願高，故政府傾向發行3、5、7年的短期債券，以盡量壓低利息開支，又重申發債資金只會用於基建投資，不會用於政府經常開支。

對於議員批評政府「發債當收入」，陳茂波形容是誤解，指每年《預算案》公布的是以「現金會計制」編制的財務報表，其收入是現金流入，支出是現金流出，此做法是多年沿用，「遠古一直沿用下來」，「全球不少經濟體都用此方式去編製政府帳目」，好處是較好掌握自己能動用的資金有多少。 陳茂波強調，特區政府財政非常公開透明，「政府無意去掩飾任何政府收支的一些事情」，

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