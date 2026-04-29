預算案表決何君堯無舉手贊成 陳茂波：何議員是否支持「無關痛癢」︱Kelly Online

立法會大會今日就《2026撥款條例草案》進行二讀和三讀，未有議員提出記名表決，最終在獲過半數議員舉手贊成下，三讀通過。不過，內會副主席、選委界議員何君堯並無舉手支持議案。

何君堯在會後承認自己無舉手贊成，但亦無舉手反對議案。何君堯向來關注公共財政，他在上周辯論中表示，不滿選舉工作開支超過10億元，而當中大部分是支付予本身已有優厚薪酬及退休金的公務員，質疑為何公務員不能「捱義氣」，又指對政府在開源節流方面仍有厚望，「現階段會支持預算案」。

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何君堯無舉手支持「美中不足」？

財政司司長陳茂波會後見記者時被問到，會否認為何君堯無舉手支持表決是「美中不足」，下年會如何爭取其支持？陳茂波回應指，每個議員有各自考慮和選擇，「何君堯議員是投票否支持，呢個對我『無關痛癢』」。

根據立法會直播片段，當主席李慧琼宣布就《撥款條例草案》進行三讀表決，請贊成的議員舉手時，除了何君堯，全場議員均有舉手贊成。

記者：陳俊豪

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