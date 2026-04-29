立法會三讀通過預算案 議員批「發債當收入」 陳茂波稱誤解：遠古沿用 無意掩飾政府收支

立法會今日（29日）三讀通過《2026年撥款條例草案》。對於有議員批評政府「發債當收入」，財政司司長陳茂波形容是「誤解」，指每年《預算案》公布的是以「現金會計制」編制的財務報表，其收入是現金流入，支出是現金流出，此做法是多年沿用，「遠古一直沿用下來」，「全球不少經濟體都用此方式去編製政府帳目」，好處是較好掌握自己能動用的資金有多少。

陳茂波強調，特區政府財政非常公開透明，「政府無意去掩飾任何政府收支的一些事情」，不怕議員檢視。至中午，立法會在不記名表決下，三讀通過《撥款條例草案》。

羅淑佩料全年訪港旅客5380萬人次 按年增8％

就旅遊、體育、文化相關範疇，文體旅局局長羅淑佩表示，本港旅遊業復甦勢頭強勁，今年首季訪港旅客達1430萬人次，預計全年達5380萬人次，較去年增加8%；亦預計與入境旅遊相關的總消費額達2381億元，較去年增加9.5%。

為進一步鞏固旅遊業作為香港經濟重要支柱地位，羅淑佩指今年將向旅發局撥款16.6億元，重點措施包括推出全新的「Only in Hong Kong」宣傳計劃，突顯香港獨特的城市魅力與自然景觀，並致力提供更多具特色的生態、文化、體育及娛樂新體驗，以吸引過夜旅客「一來再來」。「五一黃金周」將至，她表示政府已作好充分跨部門部署，確保旅客優質旅遊體驗。

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體育發展方面，羅淑佩指，政府持續推動體育普及化及盛事化，舉例早前在啟德主場館舉行的「七欖」吸引逾11.3萬人次參與；而自體育園啟用以來，累計促成超過120場大型活動。當局預計在26/27年度，將有約20項大型國際體育賽事獲「M品牌」計劃支持。政府亦會向「藝術及體育發展基金（體育部分）」注資12億元，進一步支援精英運動員及地區體育發展。

記者：陳俊豪