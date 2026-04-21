大棋盤︱《預算案》表決料不記名 社福界「收貨」投贊成

經過復活節假期及一連數天財委會特別會議後，立法會大會明日復會，將恢復二讀辯論《2026年撥款條例草案》。今年庫房扭虧為盈，加上經濟環境有改善，新議會普遍對《預算案》收貨，就連對政府持續削減社福開支頗有意見的議員，亦傾向投下贊成票。

完善選制後，立法會通過撥款條例草案已無懸念，外界焦點反而落在哪些議員投棄權或反對票。上屆議會，自稱「非建制」的狄志遠，在首兩年任期皆要求記名表決，並投下唯一棄權票，他當時解釋是不滿政府削減社福界經常開支。不過之後兩年《預算案》，當局積極與社福界討論過渡方案，再無議員要求記名表決，直接舉手通過。

立法會將恢復二讀辯論預算案。

何君堯去年反映強烈意見 今年暫未打算要求記名

去年《預算案》公布庫房赤字達872億元（最終結算收窄至670億元），選委界何君堯不滿減赤力度不足，一度揚言投反對票，但最終表決時未有舉手贊成或反對。他事後解釋既然已表達意見，故「畀返啲顏面」政府。

現時遊戲規則下，議員若在立法會大會提出記名點票，須事先在議員群組內通知，據聞至今未有議員提出就《預算案》記名。何君堯近日與另一資深議員陳克勤爆罵戰，引起政圈熱議，向來關注公共財政的何君堯向筆者表示，暫未有打算提記名表決，但提到早前政府根據《借款條例》，把基建債券及可持續債券借款上限將增至9000億元，「發債度日」情況令人關注，又指調撥外匯基金「畫面唔靚仔」，認為政府要再加把勁，配合國家五年規劃推動GDP增長。

因應巨額赤字，政府去年公布節省經常開支計劃，至2027至28年度的累計減幅為7%，其中非政府機構直接受影響，中小型社福機構在2026至27年度的經常撥款削減1%，2027至28年度累計削減3%；大型社福機構直至2027至28年度累計削減7%。此計劃引起身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴不滿，質疑政府是否知悉社福機構困難，「我幫人，你減我？」財爺陳茂波曾回應稱，勞福局會看看能否有「針對性幫助」。

何君堯表示，暫未有打算提記名表決。

時隔近兩個月，管浩鳴說一直與勞福局溝通，目前削減計劃仍不變，但局方釋出善意，同意在機構資源承擔上作一些拆牆鬆綁措施，例如在機構人手安排上，毋須他們再攤分參與資助項目與非資助項目的人力成本，減省行政負擔，今年《預算案》可「收貨」投贊成。

有建制中人直言，上屆對政府批評較為尖銳的議員，例如張欣宇、江玉歡等人，今屆悉數沒連任，相信《預算案》等重要法案的阻力會減低；加上行政主導高舉，議員提出反對意見要「諗過度過」，新丁亦仍在拿捏界線，以確保個人政途「行穩致遠」。

聶風