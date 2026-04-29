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中大醫院擬提早還款 校董澄清：借款非「左手交右手」 不動用教資會撥款 對未來營運樂觀

政情
更新時間：12:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-29 HKT

曾向政府借貸逾40億元的中大醫院，經歷兩度延遲還款後，原訂於2028年開始償還。上周三（22日），中大聯同中大醫院以書面形式通知政府，提出提前悉數清還貸款的建議，計劃由中大向中大醫院提供借款，及／或由中大為中大醫院向銀行借貸作擔保，力爭於明年3月19日前還清40.3億元的政府貸款本金。

立法會議員兼中大校董鄧家彪、陳恒鑌、梁進及陳曉峰今日（29日）回應中大醫院的還款安排。鄧家彪表示，提早還款是各方共同決定的安排，相信對中大醫院的整體發展而言是更佳選擇，並強調不存在政府要求醫院提早還款的情況。他指出，中大醫院自去年11月至今的營運錄得盈餘，可見改革見效，對未來營運持樂觀態度。

提早還款體現中大有承擔

由於中大不少資金來自政府，被問及向中大醫院提供借款是否如同「左手交右手」，陳恒鑌回應指，絕對明白公眾有此觀點，但強調中大不會動用教資會撥款（UGC funding），只會使用中大儲備。他又指，有關借款不會影響中大運作，抽調的資金並非用於教育或其他指定用途。

陳恒鑌認為，提早還款正體現中大有承擔。自他出任校董後，了解到醫院財務狀況持續向好，透過改善措施開源節流，減少不必要開支。不過他強調，即使提早還款，院方仍須承擔應有責任，包括以服務代替利息。回顧醫院過往經歷，如今終見走出困境，他感到欣慰；並指中大作為非牟利的私家醫院，不僅能提供更多醫療選擇，更能展示中大的科研成果。

梁進則樂見院方營運逐步改善，數字上有顯著提升，對醫院未來發展有信心，期望能建立良好口碑。陳曉峰補充說，中大醫院作為北大嶼山唯一私家醫院，肩負將科研成果轉化的重任，強調「錢一定要用得其所」。

記者、攝影：陳俊豪

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