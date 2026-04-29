大棋盤︱宏志閣納收購意料之中 免留尾巴折騰 政圈分析：政府無「Plan B」冀作明智抉擇

大埔宏福苑大火中，唯一未受波及的宏志閣去向終有眉目，政府決定只要有四分三業主確認出售業權，將一併納入收購計劃，初步已有77%居民表示願賣業權，涉及收購成本約10億元。有建制中人直言，由政府提出收購方案之初，宏志閣被排除在外，居民難免忐忑不安，加上反覆被告知返回居住會面對眾多複雜問題，最終接受收購是意料中事。

政府事前已打「開口牌」 宏志閣面對大量現實困難

宏志閣結構完好無缺，政府當初強調要尊重私有產權，因此未納入收購計劃，但同時留有後路，表明若有過半數業主同意收購，願展開討論。宏志閣雖未受損，但近月官員及專業團體在不同場合，多番提到獨留宏志閣問題多，例如無法分割屋苑公契、管理責任、難重組法團等；民青局長麥美娟上月亦指，宏志閣復修工程較預期複雜，單計外牆工程估計需時約9個月，今年內可重返單位機會很低。

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區議員指居民可「放下心頭大石」

有熟悉宏福苑居民圈子人士指，早在2月政府提出收購業權方案前，業主間的普遍共識是8幢一併收購，但政府始終不能直接跳過宏志閣居民意見，因此先做期望管理，表明若繼續居住會面對的實際困難，讓業主自行思考；加上持續接觸居民了解意向，最後達到政府心目中的「高度共識」，納入收購便顯得順理成章。

大埔區議員羅曉楓認為，新安排令居民放下心頭大石，因不少宏志閣居民有強烈意願希望納入收購，擔心面對日常管理、維修等問題，甚至勾起負面情緒，希望政府出手；亦有居民感彷徨，「其餘7座已經睇定樓書準備揀樓，我仲係乜都無」。他認為75%門檻合適，現時政府未正式落場解說已有77%人同意收購，相信日後達到門檻機會很高。

居民意願一關有望解決，但政府再額外動用10億元公帑，收購一座結構完好的舊樓，未來亦有更多宏志閣居民透過「特設銷售計劃」流向資助房屋市場，變相「打尖」優先選樓，容易惹來市民反響。

昨日宏志閣納入收購消息傳出後，隨即有人在網上質疑「無燒到都可以執幾球」，亦有人不滿居民「仲有啟德新居屋揀」，並不合理。政府原先收購7座樓宇開支約68億元，扣除基金後要動用約40億元公帑，如計及宏志閣的10億元，即50億元公帑。有政圈人士直言，大火聽證會揭發政府部門工作不足，未能及時阻止悲劇發生，現時又要動用公帑收購業權，市民自然有不滿情緒。不過有官場中人指，現時每年平均有9000個居屋單位推售，影響不大。

政府拒揣測若不及門檻如何處理 政圈分析：無「Plan B」 冀業主作明智抉擇

副司長黃偉綸昨被問及動用公帑合理性，他重申很多宏志閣居民有擔心，不希望回去居住，政府原則是「情理法兼備，以情為先」，期望協助居民長遠居住安排。行會成員林正財指，宏志居民雖避過火劫，惟客觀環境依然面對極大困難，例如公共設施需重建等，認為香港作為關愛社會，動用公帑照顧受影響的200多戶家庭，做法合理。

工聯會議員鄧家彪歡迎政府一視同仁處理，明白社會可能對動用公帑有不同想法，但宏志閣面對問題多，若不一併收購，為事件留下一條難纏的尾巴，日後社會只會更為折騰。

政府強調收購業權是「你情我願」，除了解說專隊會講解方案，據聞區議員亦會協助「推銷」。至於一旦不及75%門檻如何處理，官員重申現階段不宜過多揣測，有建制中人就分析，背後有一定暗示意味：政府沒「Plan B」，收購業權已是最佳方案，冀業主作出明智抉擇，若返回市場機制，物業跌價之餘，日後亦難以轉手。

聶風