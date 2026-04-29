議政隨想︱范駿華：《以青春力量 為時代奮鬥》

1919年5月4日，廣大中國青年懷着「救亡圖存」的愛國情懷，掀起民族覺醒運動，為中華民族注入「愛國、進步、民主、科學」的時代思想。如今107年過去，面對當下全球百年未有之大變局，五四精神仍代代相傳，引領中國青年砥礪前行。

五四青年節即將到來，回望歷史，不僅是追憶先烈，更是確立身份、銘記責任，勉勵青年以愛國為本，將個人發展的「小我」融入民族復興的國家「大我」。對香港青年而言，祖國是成才之基、逐夢舞台，隨着愛國主義教育的推進，越來越多青年主動了解祖國，在感受國家發展成就中厚植家國情懷，堅定「國家好，香港才會好」的信念。

對香港青年而言，祖國是成才之基、逐夢舞台。資料圖片

青年作為國家未來發展的生力軍，認識家國歷史、維護國家安全，是青年明晰使命的前提，更是其時代責任。特區政府既要在日前公布《價值觀教育課程架構》下，以《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書為準則，持續創新性深化國家安全教育；香港青年自身亦須深刻領悟由治及興的歷史邏輯，主動學習總體國家安全觀，並時刻保持居安思危意識，提高辨別是非能力，防範虛假資訊、網絡謠言等安全風險隱患，自覺成為社會安定的維護者與原則立場的堅守者。攜手在推進「一國兩制」事業行穩致遠的實踐中、在把握國家高質量發展機遇的進程中，以擔當作為守護國家安全、推動社會發展。

青年強則國家強，青年興則香港興。新時代青年應當傳承五四薪火，秉承愛國之心、盡安全之責，用青春的奮鬥與堅守，踐行新時代青年的使命擔當。

范駿華