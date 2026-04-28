部門首長責任制｜公務員聞燶味辭職可避查？楊何蓓茵：休假期間仍可要求會面

公務員事務局今早（28日）向立法會公務員及資助機構員工事務委員會，簡介部門首長責任制。公務員事務局局長楊何蓓茵重申，部門首長責任制及兩級調查機制，目的是強化行政問責，清晰化部門及領導級公務員的責任，而非取代現有的工作績效問責制度或紀律機制，若問題嚴重或涉及廣泛、重複性的系統問題可啟動調查，調查對象更會涵蓋涉有關問題的所有人員，即使高級人員如常任秘書長亦會受查。

葉傲冬關注邊緣個案準則不清 嚴重系統性問題啟動二級調查

民建聯葉傲冬形容，兩級調查機制是為部門首長責任制貼上最後一塊拼圖，是一個很完善的機制，但啟動調查的標準不太清晰，若一些較為邊緣的個案，有那些準則可決定啟動第二級調查。他亦關注確定責任後，懲罰除了加強培訓、提早退休等，當局會否考慮暫停相關人士增薪點或暫緩升遷。

楊何蓓茵表示，若是一個嚴重的問題、影響廣泛，又或屬於重複系統性問題，就會啟動二級調查機制，舉例去年的飲用水採購事件，找不涉事的高級公務員調查，若有這個機制存在，就會動用由公務員敍用委員會的調查小組進行調查。至於懲罰方面，她表示在處理表現欠佳的公務員時，會暫停增薪點或暫緩升遷，若有紀律問題都不會有增薪點，承諾日後會嚴厲地執行。

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陳祖光關注政策失誤時會如何去處理 政策失誤政治問責

選委界陳祖光表示，當局文件提到二級調查結果出台後，仍然進行公務員紀律機制，關注調查時間會否更長，當局會否有時間表限制每個程序的處理時間。他亦認為這套機制涵蓋的範圍及邏輯有些問題，指出受查對象不涉及常任秘書長，讓外界感覺「刑不上大夫」，並稱若發現不是執行出現問題，是政策失誤時會如何去處理。

楊何蓓茵強調，所有紀律機制開始前必須進行調查，只是現在的調查通常於部門內進行，故未來與現在沒有分別，只是負責做調查的個體不同了，而當局正就紀律機制進行簡化的工作，相信年內可以執行，未來可有效地執行。至於政策失誤，她相信公務員敍用委員會調查小組，經調查後得出這個結論時，政府會考慮其調查結果，在政治方面以合適的方式問責。

卜國明憂問責制會矯枉過正 鼓勵創新惟需做好風險管理

曾任土木工程拓展署署長、選委界卜國明稱，為了工程推進的提速、提效、提質、提量，故一直都鼓勵促進者要用創新技術「先試先行」，惟推行這些創新事物時屬於高風險，未必會達到相應的效果，擔心部門首長問責制會矯枉過正，令到公務員不敢承擔、不敢試新事物，關注在責任制下，部門首長本著推動創新的精神支持採用新技術，最終效果未如理想時，會否被問責。

楊何蓓茵表示，政府鼓勵創新，但過程中要做好風險管理，若過程中做好了風險管理，仍有一些預計不到的事，相信大眾、司局長有判斷，形容縱然有一個很清晰的水晶球在手，都會有看不出來的東西，這些都是合理的要求。

勞聯林振昇表示，有些公務員或已聞到「燶味」，擔心事件快「爆煲」或要受查便提早辭職，到他離職前他又拒絕出席調查小組的傳召時，當局會如何處理。楊何蓓茵稱，若公務員辭職後休假期間，仍是公務員，政府可要求他上班，故仍身為公務員期間是必須盡責任出席調查的會面。

記者：郭詠欣

