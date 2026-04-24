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城大校長梅彥昌辭任 劉智鵬：大學體制成熟 對日常運作影響微 有議員感意外

政情
更新時間：19:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:10 2026-04-24 HKT

香港城市大學（24日）宣布，校長梅彥昌因私人理由，已向校董會辭任校長職務。嶺南大學校長特別顧問、立法會議員劉智鵬向《星島頭條》表示，本港大學體制成熟，設有條例規管，相信即使管理層出現人事變動，亦不會對大學的日常運作構成重大影響。

劉智鵬：社會對大學校長關注度有所增加

劉智鵬認為，香港包括八大院校在內的大學體制已非常成熟，每間大學均有其對應的條例監管運作，並有各界人士組成校董會，故即使校長或副校長等管理層出缺，亦不會影響大學的實際業務運作。

城大短期內啟動全球招聘新校長，劉智鵬指，全球招聘大學校長的做法在香港已推行二、三十年，並非新鮮事，相信大學的校董會將按既定程序處理，委任及物色新校長。他提到，隨本港大學在世界排名不斷提升，近年社會對大學校長的關注度確實有所增加，強調個別事件與八大院校的整體運作及發展並無直接關係。

陳仲尼感意外 惟影響可控

港大校委會成員、立法會議員陳仲尼對梅彥昌辭任校長感到意外，但相信他已和城市大學校董會完成商討，認為變動的影響「可控」。他指城大的體制非常成熟，基礎良好，相信即使團隊中一位核心領導辭任，亦不會對大學的日常運作構成重大影響。

對於全球招聘新校長，陳仲尼認為香港正致力打造國際高端人才集聚高地，對全球人才極具吸引力，無論是學術環境、生活環境，還是娛樂活動，都是吸引外國人才的有利條件。他以「磁石相吸」形容，當香港成功吸引一位優秀人才，自然會吸引相關的人才群體來港。

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