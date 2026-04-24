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城大校長梅彥昌因私人理由辭任

教育新聞
更新時間：16:24 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:24 2026-04-24 HKT

香港城市大學今日（24日）宣布，梅彥昌因私人理由已向校董會辭任校長職務。 

校董會感謝梅彥昌在任期間對大學發展所作出的貢獻。校董會行政委員會已即時委任首席及常務副校長李振聲為署理校長，以確保校務運作如常。校董會將於短期內啟動全球招聘程序，遴選新任校長。

延伸閱讀：城大啟動量子智能產業聯盟 建設「先進算力中心」

委任李振聲為署理校長

教育局回應指，已得悉梅彥昌因私人理由向大學校董會辭任校長職務。政府尊重梅彥昌的個人意願及決定，並感謝他在任期間對大學發展所作出的貢獻。

聘任校長屬大學自主範圍的事宜，由城大校董會按《香港城市大學條例》（第1132章）賦予的權力自行處理。政府深信校董會將以大學長遠利益及發展需要為依歸，揀選最適合人士出任校長。

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