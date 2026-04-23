林定國訪京｜與港澳辦副主任農融會面  匯報維護國安等工作進展

律政司司長林定國與律政司代表團昨日（22日）下午拜訪北京中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室，並與中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融會面。林定國於會上介紹律政司工作及今年計劃，包括配合國家「十五五」規劃深化香港作為國際法律及爭議解決服務中心地位的舉措、維護國家安全相關工作，以及法律適應化工作的最新進展。

律政司將與中央各部門保持緊密聯繫 共同推動高質量法治建設

林定國對港澳辦長期以來對特區政府及律政司的關心和支持表示衷心感謝。他指，律政司將繼續堅定落實「一國兩制」方針，善用香港的制度優勢，積極配合國家發展需要，並與中央各部門保持緊密聯繫，共同推動高質量法治建設，為國家發展貢獻力量。

與沈春耀會面 討論《基本法》在港實施情況

林定國今早參觀清華大學校史館，與法學院及香港學生代表交談，了解他們在大學的學習和生活情況。林定國其後與清華大學法學院院長崔國斌舉行座談會，並與清華大學黨委副書記過勇和全國港澳研究會副會長、清華大學法學院教授王振民會面，就法律人才培訓等相關議題交流意見。他下午與全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會主任、全國人大常委會港澳基本法委員會主任沈春耀會面，討論憲法和《基本法》在香港的實施和推廣，並探討粵港澳大灣區律師等相關事宜。

林定國一行昨日上午參觀國際商事仲裁中心（北京），探討仲裁中心與香港仲裁業界在人才交流及業務拓展上的合作。他下午到訪中國國際經濟貿易仲裁委員會（貿仲委），就貿仲委與香港業界在國際經濟貿易仲裁和國際商事調解的合作機遇交換意見。

林定國其後拜訪中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室，與農融副主任會面，介紹律政司的工作及今年計劃，包括配合國家「十五五」規劃深化香港作為國際法律及爭議解決服務中心地位的舉措、維護國家安全相關工作，以及法律適應化工作的最新進展。