陳曼琪支持《撥款條例草案》 就法律、婦女家庭等五方面提建議

立法會今日（22日）恢復二讀《2026年撥款條例草案》辯論。選委界議員陳曼琪支持有關《草案》二讀，認為2026年財政預算案穩中求進，經濟增長勢頭良好，體現特區政府努力發揮香港優勢，對接國家「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局。同時，紓解民困措施亦較去年多。

陳曼琪支持《2026年撥款條例草案》。

陳曼琪並就法律、婦女家庭、長者、愛國主義教育及其他五方面提出建議，建議包括深化香港國際法律及解決爭議服務中心：打造國際仲裁樞紐、推動法律科技發展、強化人才培訓，增加資源予「香港國際法律人才培訓學院」，聚焦國際商事、海事、跨境合規與域外法律查明領域等，及為未能納入「服務提供者名冊」的中小型專業服務提供者（包括中小律師行及大律師），提供實用電子平台以協助推廣業務。

婦女及家庭全面發展：善用「婦女自強基金」、制定《香港婦女全面發展藍圖》、深化數位協作、家庭家教家風建設，及精準規劃託兒資源。

支援長者與銀髮經濟方面：明確銀髮經濟策略，及精準支援弱勢長者；弘揚中華文化與愛國主義教育方面：促政府提供實際開支與未來預算數據，統籌「愛國主義教育工作小組」及推動紅色旅遊，創新VR/AR沉浸式博物館導覽，厚植家國情懷等。

至於其他建議方面，陳曼琪還建議增設「託兒開支免稅額」、「聘用外籍家庭傭工免稅額」；增加「長者醫療券」金額、關愛基金下設「老戰士關愛支援計劃」，落實老幼共託，加快落實「部門首長責任制」，深化公務員管理及薪酬制度，提升工作效率等。



