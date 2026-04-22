油價急升︱江旻憓促重新規管客運燃油附加費 政府：航空公司須維持可靠服務 應讓市場力量自行調節

中東局勢緊張，導致航空燃油價格不斷上升，本港多間航空公司相繼大幅調升客運燃油附加費，惟加幅不一，令市民感混亂。立法會旅遊界議員江旻憓提出書面質詢，促請政府考慮重新規管客運燃油附加費，例如設立加幅上限，並建立機制確保油價回落時附加費能相應下調，並建議政府要求航空公司提供合理通知期。運輸及物流局局長陳美寶回覆時表示，燃油價格上升對本地航空公司的成本及現金流造成重大壓力，航空公司須通過提高燃油附加費或調整航班班次以應對挑戰，繼續提供可靠的航空服務，強調不作規管目的是讓市場力量自行調節。

陳美寶：航空燃油佔成本三成 適當調整維持樞紐地位

陳美寶指，中東局勢持續緊張，全球航空公司都受到航空燃油價格飆升影響，對本地航空公司的成本及現金流造成重大壓力，航空公司須通過提高燃油附加費或調整航班班次以應對挑戰。與此同時，作為國際航空樞紐，維持香港國際機場的競爭力至關重要，本地航空公司亦須為乘客提供穩定可靠的服務。政府致力與本地航空公司攜手合作，共同應對當前困難，確保航空服務質素，以期將對乘客及香港國際機場競爭力的影響減至最低。

她表示，燃油附加費旨在讓航空公司在燃油價格出現波動時，收回部分增加的經營成本。國際間已逐步放寬對燃油附加費的規管。政府於2018年已撤銷對客運燃油附加費的規管，旨在讓市場力量自行調節水平，正如市場決定航空服務價格其他組成部分一樣。在市場競爭的推動下，航空公司會有更大誘因提高其整體服務效率及質素，而市場力量會令航空服務價格釐定在具競爭力的水平。

她指出，航空燃油佔航空公司營運成本可高於三成，在燃油價格飆升下，航空公司適當調高票價或增收燃油附加費，以繼續提供可靠的航空服務，對維持香港國際航空樞紐地位極為重要。她強調，即使是在對燃油附加費仍有規管的司法管轄區，當地的燃油附加費同樣因應航空燃油價格飆升而上調。

陳美寶：已提醒航空公司社會責任

陳美寶表示，運物局一直與本地航空公司保持緊密溝通，以了解業界情況，並已提醒它們所扮演的關鍵角色及社會責任。當局將繼續密切監察情況，並敦促航空公司在調整燃油附加費時，盡可能提供合理的通知期，以減少對乘客及旅遊業界的不便。

此外，政府亦將與旅遊業界保持緊密溝通，透過香港旅遊業議會網上平台的客運燃油附加費一覽表，進一步增加資訊透明度，讓市民更清楚了解相關調整，同時增加市場競爭。

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