油價︱國泰再調高貨運燃油附加費 4月分兩輪調整 單月加幅45% 新增中程航班類別　

美伊雙方宣布達成為期兩周的停火提議，國際油價下挫，惟航空公司繼續調高貨運的燃料附加費。國泰航空在官網宣布，本月再分兩輪調整貨運燃油附加費，本月16日起更新增中程航班類別。由本月初價格與月底相比較，貨運燃油附加費每公斤相差1.6港元至5.7港元，加幅介乎44%至46%。

國泰: 新增中程航班類別 實質收費較以往按長途計少

按照國泰宣布的貨運燃料附加費，本月1至2日為短程航班為每公斤3.5港元，長途為每公斤12.9港元；本月3至15日加至短程航班每公斤4.5港元，長途加至16.3港元；至本月16日更加至短途每公斤5.1港元，長途加至18.6港元，另新增中途程航班燃料附加費，每公斤9.3港元。長程航班包括北美及南美、歐洲及西南太平洋、中東及非洲；中程航班包括南亞（包括印度/孟加拉/尼泊爾/斯里蘭卡）；短程航班為亞洲其他航點。

國泰再調高本月貨運燃料附加費。國泰官網

國泰解釋，中程航班包括南亞航點如印度、孟加拉等。這些航線以往歸類為長途航線，一向都有收取燃油附加費，但以前由於沒有中程航班此類別，所以這些航線是以長程航班計算。今次從長程航班分拆出中程航班此一類別，相對於跟隨長程航班調整，其實較以往收費減少。增加中程航班此類別後，這些航線即由每公斤16.3港元減至每公斤9.3港元。

國泰等航空公司近月大幅調高貨運燃料附加費，已引起貨運業界不滿，批評航企將額外燃油成本全數轉嫁出去，甚至質疑航企從中謀利，主因去年燃油附加費自由化後，釐定費用的機制變得不透明，促請政府介入。

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