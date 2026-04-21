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體育總會管治︱議員憂未如期獲認證影響運動員資助 羅淑佩：不會一刀切

政情
更新時間：20:31 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:31 2026-04-21 HKT

港協暨奧委會針對體育總會制訂守則，涵蓋董事會管治、運動員選拔及教練管理等範疇，機構管治水平達標的體育總會可獲發確認證書。立法會民政及文化體育事務委員會今日（21日）舉行會議，有議員擔憂如有總會未能如期取得《合規證書》或會影響運動員資助。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調，強化體育總會管治的改革，不會影響運動員資助。港協暨奧委會副會長霍啟剛亦表示，有信心大部分總會能在未來半年內達標，過程中運動員的訓練與出賽將不受影響。

民建聯鄭泳舜憂慮，如有總會未能如期取得《合規證書》，或會影響運動員資助。羅淑佩表示，不希望改革影響到運動員的訓練與出賽。她指出，由於每年投放於體育界的資助金額龐大，達逾80億元，因此機構管治顯得尤為重要。康文署在制定有關撥款扣減機制時，會充分考慮運動員出賽和訓練的需要，強調不會「一刀切」削減資助，會與港協暨奧委會加強合作，盡量協助總會改善表現。

霍啟剛補充指，今次改革屬新的嘗試，旨在與政府建立互信，共同提升企業管治水平，並有信心大部分總會能於未來半年達標。他指，部分總會可能僅因修改章程或尋找合適人選等問題而需時處理，未來半年將繼續積極鼓勵及協助各總會達到要求，並會與局方緊密溝通，確保政策順利落實。

莊家彬促規管自稱「總會」體育機構

選委界莊家彬指出，坊間出現不少自稱「總會」的機構，但並非港協暨奧委會的屬會，沒有資格委派運動員參加亞運會或奧運會，卻與運動員簽訂合約，造成誤導。他詢問當局會否考慮對機構名稱作出規管。羅淑佩稱，需要具體例子以了解情況，特別是涉及簽約誤導的個案，當局或可即時採取行動，而不僅是修改名稱。

霍啟剛解釋，在現行公司法下，難以規管公司選用「總會」等名稱，只要不與現有公司或總會重名即可。他呼籲，隨體育運動發展迅速，運動員或家長若不確定個別體育會是否具備官方代表資格，應主動聯絡港協暨奧委會查詢。他補充，港協暨奧委會的官方網站已列出所有會員名單，供公眾查閱。

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