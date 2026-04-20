林定國訪京︱與多個中央部委及機構會面 倡結合兩地優勢攜手「走出去」

律政司司長林定國與律政司代表團今日（20日）在北京，正式展開一連串與中央部委和機構的交流和工作會議。林定國表示，這次行程正值一個具特別意義的時刻，明年適逢香港回歸三十周年，是「一國兩制」成功實踐的重要里程碑，標誌着其邁進新階段。

林定國與最高法院長會面 提三大合作建議

林定國感謝中央一如以往對律政司工作的關心和支持。他今日早上與最高人民法院院長張軍及其團隊會面，雙方就共同關心的議題深入交流，包括進一步完善兩地司法協作、優化民商事司法程序銜接、推動法律與司法人才培訓合作等議題。在會上，林定國就律政司未來與最高院相關的合作提出三個建議。第一，完善兩地司法協作安排，持續推進並優化現有制度。第二，加強法律及司法人才的專業交流與培訓。第三，拓展新合作領域，包括研究完善法律查明機制、建立香港法律專家名單以支援內地法院，以及深化大灣區司法實踐和協作，令兩地司法合作更全面、更具深度。

林定國又指，兩地在推進法治合作上可從兩個層面着手。第一，加強內地與香港法律制度之間的銜接與協調，發揮「一國兩制」下兩個不同法律制度的互補優勢，令制度之間能更有效產生協同效應，不僅滿足香港自身的需要，也能更好配合國家發展。第二，推動兩地攜手對外發展，充分結合內地與香港各自的制度和專業優勢，在國家持續擴展對外合作以及推進涉外法治的進程中，攜手「走出去」。

匯報國際統一私法協會辦公室進展

隨後，林定國與商務部國際貿易談判副代表蔣成華及其同事會面，匯報了國際統一私法協會（UNIDROIT）在港設立聯絡辦公室的進展。聯絡辦公室預計於今年11月「香港法律周 2026」期間正式開幕。他相信，隨著聯絡辦公室的成立，將鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位， 促進和便利國家和亞太地區更積極主動參與國際私法的制定和實踐。他亦把握是次會面，誠邀商務部代表屆時出席開幕典禮並發表講話。

林定國亦與商務部探討由香港國際法律人才培訓學院開展更多度身訂造的培訓項目。去年學院曾與國資委合作舉辦培訓班，商務部亦有派員參加，反應熱烈、獲得甚高評價，他建議於今年合辦以國際經貿規則與國際投資法律為主題的專題課程，進一步加強兩地在法律專業及政策研究層面的合作。

此外，林定國向商務部介紹了「香港專業服務出海平台」的最新工作，並探討與商務部建立聯繫機制，加強對內地企業「走出去」的專業支援，為企業拓展國際市場提供更穩定可靠的法律保障。

傍晚，林定國與外交部安排會面及出席晚宴，感謝外交部長期以來對特區在涉外法治建設工作的指導和支持。他向外交部副部長華春瑩介紹律政司近期在支援國際調解院（IOMed）發展的最新工作，包括將於5月在港舉行的「全球調解高峰會」。他深信這些工作有助進一步鞏固香港作為「全球調解之都」的定位，充分體現中央對香港在涉外法治建設上所寄予的信任與重視。