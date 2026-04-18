國安教育｜職工會登記局辦研討會 孫玉菡籲勞工界同心協力維護國安

勞工處轄下職工會登記局（登記局）今日（18日）舉辦職工會與國家安全研討會，提升職工會維護國家安全的意識和責任感，聚焦交流勞工界維護國家安全的舉措，為國家和香港的安全和發展貢獻力量。研討會由工聯會和勞聯協辦，吸引共約420名人士在現場及線上參與。

鼓勵勞工界把握「十五五」規劃機遇 為國家發展建設貢獻香港力量

研討會由勞工及福利局局長孫玉菡主禮。孫玉菡致開幕辭時表示，香港特區政府去年順利完成第八屆立法會換屆選舉，全面落實「愛國者治港」原則，準確貫徹「一國兩制」，是鞏固香港國家安全屏障的一項重要實踐。勞工界功能界別的投票率近九成，體現勞工界愛護家國的積極作為。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，如何充分發揮香港所長服務國家所需，從而更好地融入國家發展大局，正是香港各界需要深思和行動的議題。他鼓勵勞工界把握「十五五」規劃的機遇，為國家的發展建設貢獻香港力量。

孫玉菡續指，除構建堅實的制度保障之外，每個個體、每間機構亦必須有國安之心。國家「十五五」規劃明確指出，要強化國家安全教育，築牢人民防線。根據《香港國安法》，香港特區應當通過包括職工會在內的社會團體，開展國家安全教育，提高香港居民的國家安全意識和守法意識。他呼籲勞工界同心協力，維護國安。

研討會上，工聯會會長兼立法會議員吳秋北及勞聯主席兼立法會議員林振昇分別分享對勞工界維護國家安全的見解。

研討會設兩個專題演講，包括由前全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會副主任、前律政司司長梁愛詩扼要闡述香港如何保障國家安全，以及職工會登記局局長畢咏彤講解新修訂《職工會條例》的要點。另外，研討會設座談環節，4位嘉賓包括吳秋北、勞聯秘書長兼立法會議員周小松、香港政府華員會會長蔡冠龍及香港公務員總工會主席馮傳宗，分享勞工團體及職工會推廣國家安全教育的舉措和實踐心得。

登記局會繼續與勞工團體及職工會協作，推廣國家安全教育。