部門首長責任制不規管常任秘書長 楊何蓓茵：若涉直接指令同樣調查

政府早前向立法會提交「部門首長責任制」文件，建議擴大公務員敍用委員會職能、設立兩級常設調查制度。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(18日)在電台節目表示，新制度的核心精神在於推動部門首長做好部門管理，調查機制僅為「備用」部分。至於責任制未有規管常任祕書長，她指若在調查中發現常任秘書長直接指令，或有其身影，調查小組同樣作出調查。

責任制重管理非懲罰 首長需積極帶領

楊何蓓茵表示，「部門首長責任制」是要求部門首長帶頭做好部門管理，非僅僅聚焦於調查與懲罰。她稱，許多公務員具備出色的專業能力，但同樣需要在機構管理上做得更好。她期望部門首長身為領導人，能「積極的帶領」，而非被動地等待問題發生。這意味著部門需要建立有效機制，以了解日常運作、各工種表現、持份者的工作評價，並做好風險評估、人事及財務管理。透過定期審視資料和服務承諾，部門首長應能掌握部門的「壓力點」，並適時調配資源應對，若部門首長做得不好才需要使用調查。

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兩級調查機制按嚴重程度分工

楊何蓓茵又解釋，兩級調查機制應對不同嚴重程度問題，第一級調查主要針對個別、單一且嚴重性較低的事件，由部門首長自行調查，這亦是現行做法。而第二級調查機制，則針對嚴重、具系統性、影響廣泛或重複發生的問題，或當有跡象顯示部門首長自身在事件中可能扮演某種角色時啟動。她指出，將來會以公務員敍用委員調查，會更有公信力，相信結果會更令人信服。

常任秘書長不列規管範圍 若涉直接指令仍會徹查

對於部門首長責任制不規管常任秘書長，楊何蓓茵指出責任制是希望做好部門的管理，「部門首長」是指部門內最高級的公務員，需為部門由上至下、鉅細無遺的管理負上最終責任；至於常任秘書長，主要職責是輔助局長制定及推行政策，並監管轄下部門，但不會也不應介入到最前線的具體管理。不過，她補充，如果在調查中發現常任秘書長直接指令，或有其身影，調查小組同樣會徹查並點明其責任。

第二級調查啟動由特首或司局長判斷

當被問及如何界定嚴重、廣泛或重複性失誤時，何時啟動第二級調查機制時，楊何蓓茵認為，不同部門情況各異，難以一概而論。啟動調查機制是特首或司局長來啟動，她相信這些政治任命官員能最敏銳地掌握市民的情緒。

至於系統性問題時，她指是重複及廣泛的問題，以發牌流程舉例，如果檢查工作有遺漏，但工作規程並未規管，又或者因為部門缺乏監管，導致工作堆積如山，這些都可視為系統性問題，但她也強調此類情況較為罕見。

