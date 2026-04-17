宏福苑大火︱鄧炳強：消防通訊中心電話線明年初增至逾百條 將以基礎電子方式取代傳真

立法會財務委員會今（17日）舉行有關保安事宜的特別會議。有議員關注宏福苑聽證會上提出的999報案效率及跨部門信息互通問題。保安局局長鄧炳強表示，將於一至兩星期內增加18條消防電話線，隨後三至四個月內再增18至20條，使總線數接近70條；消防處預計明年年初完成第四代指揮系統構建，屆時具備調配功能的999線將提升至超過100條。

消防999線分三階段增至逾百條 明年啟用第四代系統

民建聯陳學鋒提到宏福苑聽證會上，消防處處理999報案時，有相當大的改善空間，通訊系統亦比較落後，而警方處理個案時用傳真機傳遞信息給消防處，關注政府如何提升999報案效率，以及如何提升警方與消防之間的信息互換，提升救援效率。

鄧炳強表示，對於宏福苑的情況，短時間內有大量電話湧入，當時確實超出負荷。目前警隊總共有200多條可用電話線，而消防處暫時只有30條，認為存在改善空間。消防方面，當局希望盡快，即是一兩個禮拜內，會首先增加18條電話線。雖然這些新增的線未必具備指揮功能，因指揮功能比較複雜，但起碼能夠先接聽電話，然後盡快讓前線同事進行救援工作。

鄧炳強指，希望未來三至四個月內，再加多18至20條消防的999線，屆時總數將接近70條，比原來超過一倍，相信功能會大大增加。人手不是最主要問題，因為要調配人手去接聽，照計是很容易，主要問題在於設備。另外，消防處將推出第四代指揮系統，預計明年年初可以完成構建。完成後可以將消防方面的999接聽線提升至超過100條，而且這些線都具備調配功能。

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認傳真資料予消防不理想

至於警隊與消防處合作，鄧炳強表示，現時每逢有火警，警隊999同事已即時將該來電轉為一個會議通話，即同一時間，報案人、警隊和消防同事可以同時聽到資料，包括地點和現場情況，消防可第一時間作出調配部署，警方亦可以在現場採取相應行動。

他亦解釋，針對大埔出現的情況，是因為警隊同事接了電話，但消防因為線路較少，未能即時接入，於是警隊同事一邊記錄資料，一邊安撫報案人，可能要等幾十秒甚至一分鐘。結果在轉介個案時，又要重新向消防講一次，因為消防需要確實知道報案人提供的地址，再作核實，由報案人親自講述會更清楚，但確實需要時間。

鄧炳強認為，警方目前用傳真方式傳送信息給消防是不理想，所以未來短時間內，大約一兩個月，會有一個基礎電子方式，將警隊相關資訊傳送給消防。等到消防第四代電腦系統完成後，更可以加強與警隊之間的電子資料傳送，屆時應該會更有效率。

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反修例被捕青年「特別項目」成效顯著

選委界吳英鵬關注未來會否為粵港兩地消防員開設跨境救援標準法培訓，會否加強跨境救援聯合演練，以及有否為跨境救援預留資源。鄧炳強表示，在粵港澳有一個應急合作計劃和合作協議，三地之間最主要針對特大洪水或山泥傾瀉等天災人禍情況，讓三地救援人員可以到其他地方負責救援工作。但關於消防救火方面，當局還需要時間梳理，因為消防標準，包括所使用的氧氣樽、街喉標準可能不同，以及救援通訊器材、工作策略也未必一樣。

鄧炳強解釋指，火場與水災或山泥傾瀉情況不同，火場要救火，所面對的高溫情況與其他情況不同，理順這些問題需要一點時間。他提到，大埔宏福苑火災中，當局也覺得應加快進度，如有需要可利用其他地方資源，一起進行滅火工作，未來一年會就雙方基準、工作指引等方面，希望盡快理順，讓有需要時可以邀請內地或澳門幫忙。

民建聯葉傲冬關注，政府為反修例事件中被捕但未被檢控的青年推出的「特別項目」，詢問有多少人已參加及完成計劃，並獲得更新機會。鄧炳強回應稱，該計劃過去兩年低調進行，進展順利，希望讓社會更多人知悉此項目，以鼓勵更人參與。

他亦指，暫時未有參加計劃人士再被拘捕，並稱計劃成效非常顯著，許多參與者在計劃結束後撰寫感想給他，內容提到當日如何受人煽惑，如今悔不當初。

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記者：曹露尹