國安教育日︱李家傑：安全與發展相輔相成 工商界和企業家責任重大、義不容辭

中央港澳辦主任夏寶龍昨在全民國家安全教育日開幕典禮上致辭。中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員、恒基兆業地產集團主席李家傑認為致辭內容站位高遠、思想深刻，從戰略和全局高度闡述了安全與發展相輔相成、不可偏廢的深刻道理，對香港在新的發展階段如何更好融入國家整體布局、鞏固向上向好的局面，具有十分重要的指導意義。

李家傑表示，當前世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，地緣政治博弈持續升溫，各類傳統與非傳統風險相互交織。對香港而言，風險挑戰不僅來自外圍環境變化，也體現在金融運行、網絡系統、公共治理、供應鏈穩定等多個層面。越是在這樣的形勢下，越要清醒認識到，穩定不是自然而然得來的，安全屏障也不是一經建立便可高枕無憂。他認為全社會都必須進一步強化國家安全意識，把維護安全、保持穩定、促進發展作為共同責任，攜手守護今日香港難能可貴的良好局面。

倡優化頂層設計 聚焦北都、創科及綠色發展

他又指，「十五五」時期的重大發展機遇，香港要打開發展新局面，關鍵是把當前來之不易的穩定環境，切實轉化為改革提速、產業提質、民生提效的現實成果，更好體現行政主導效能，更主動回應國家所需、香港所長。

李家傑說，首先，應以更具前瞻性的頂層設計，推動經濟結構優化和城市功能提升。特區政府着手制訂首個五年規劃，方向正確、意義深遠。建議圍繞北部都會區這個牽引全局的重要平台，把土地開發、產業定位、交通網絡、創科布局、教育資源和人才集聚統籌起來，形成更明確的發展節奏和更有效的落實機制，讓市場看到方向、社會形成預期、各界增強信心。

其次，應把創新科技放在更突出的位置，切實打造香港未來競爭力的新支柱。香港具備良好的科研基礎、優質的大學資源和國際化的學術環境，下一步重點應放在提升成果轉化能力和產業承接能力上。要進一步加強與粵港澳大灣區城市的協同聯動，在人工智能、生物醫藥、先進材料、微電子等重點方向加大支持力度，推動創科資源、金融服務、專業配套和人才培養彼此貫通，讓更多科研成果走出實驗室、進入市場、形成產業。

工商界應自覺把企業布局與國家發展方向結合

再者，應順應全球綠色轉型大勢，及早布局能源變革和綠色發展新賽道。面對國際能源格局調整和供應鏈重塑，香港不僅要把綠色發展作為責任所在，更要視之為增強發展韌性、開拓新增長點的重要方向。他認為，可依託香港國際金融和專業服務優勢，進一步做強綠色金融、轉型金融、碳相關服務，支持清潔能源、綠色建築、綠色航運和低碳物流等領域發展，並積極參與大灣區綠色協作和標準對接，提升香港在區域可持續發展格局中的功能和地位。

在推動上述工作的過程中，李家傑指工商界和企業家責任重大、義不容辭。工商界應繼續發揮熟悉市場、聯通國際、資源集聚的優勢，自覺把企業布局與香港長遠利益、與國家發展方向結合起來，在支持創科產業、參與北部都會區建設、助力青年向上流動、推動產業升級轉型等方面作出更積極貢獻，為香港增強發展動能，為社會增進和諧福祉。

李家傑深信，只要香港社會各界堅守大局觀念，準確把握「一國兩制」實踐要求，以更強信心推動發展、以更實舉措改善民生、以更高標準築牢安全防線，香港一定能在新的歷史起點上鞏固優勢、塑造新局，在服務國家現代化建設進程中作出新的更大貢獻。