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香港與越南簽署刑事事宜相互法律協助協定 鄧炳強：強化國際執法能力

政情
更新時間：16:55 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:55 2026-04-14 HKT

保安局局長鄧炳強與越南最高人民檢察院副檢察長陳海軍今日（14日）分別代表香港特區及越南，簽署關於刑事事宜相互法律協助的雙邊協定。鄧炳強在簽署儀式上表示，國際間在司法協助上的合作，對於各個司法管轄區合力將匪徒繩之於法有十分重要的作用。

鄧炳強續指，香港一直不遺餘力，透過擴大與外國司法管轄區關於刑事事宜相互法律協助雙邊協定的網絡，強化本身的國際執法能力。今日簽訂的刑事事宜相互法律協助協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

保安局局長鄧炳強（右）與越南最高人民檢察院副檢察長陳海軍（左）今日（14日）分別代表香港及越南，簽署關於刑事事宜相互法律協助的雙邊協定。政府新聞處圖片
保安局局長鄧炳強（右）與越南最高人民檢察院副檢察長陳海軍（左）今日（14日）分別代表香港及越南，簽署關於刑事事宜相互法律協助的雙邊協定。政府新聞處圖片

根據《基本法》，在中央人民政府授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。

香港特區與越南簽署關於刑事事宜相互法律協助的協定，載有國際上同類協定的主要條款及保障，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關的人、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料，及沒收犯罪得益等。

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