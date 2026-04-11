中環海濱活動空間完成新一輪招標 何文堯：反應理想勝預期

紅磡新海濱正式向公眾開放，成為維港沿岸全新公共空間，最大亮點為270度無遮擋環抱維港景觀。同時，中環海濱活動空間完成新一輪招標，加入多項完善管理條款。海濱事務委員會主席何文堯表示，招標反應頗為理想，較預期為好。

新租約「加辣」實為堵塞漏洞

何文堯今（11日）在電台節目表示，政府是次為中環海濱活動空間的招標加入多項新條款，市場初期反應認為是「加辣」，但實際目的是堵塞過往經驗中的漏洞。新租約有多項「完善管理」改動，包括：租期由3年增至5年，鼓勵營運商作更長遠投資；若連續三日或以上沒有活動，必須開放不少於三分之一的空間予公眾免費使用，避免資源浪費；以及強化承租人監管角色，訂立預警及溝通機制，確保業主（發展局）能迅速介入處理突發事件。

何文堯指，中環海濱活動空間的發展是「無心插柳柳成蔭」，現時已成為「城市經濟的招牌活動」舉辦地，其優越位置、暢達性、空間規模和背景，無論對市民、遊客及訪客均極具吸引力，造就多項城市標誌性經濟活動。政府高度重視該空間的發展，任何改動均旨在提升市民體驗及完善管理。

紅磡新海濱「有驚喜」低成本高效益

隨着維港海濱下一個里程碑聚焦九龍，當局以「先駁通，再優化」為核心策略，目標在2028年或之前將兩岸海濱總長度延伸至34公里，並以紅磡及東九龍為重點發展區域，務求在拓展公共空間與引入多元化商業及文化活動之間取得平衡。

新近開放的紅磡新海濱長廊，前身為鐵路貨櫃碼頭，可270度環迴觀看維港景致。何文堯形容營運商的表現「有驚喜」，特別讚揚營運商從北京邀請書法家題字，將巨大的「紅磡」二字印於地台上，認為這是「成本不高但效益極高」的設計，成功為海濱注入文化氣質，創造了標誌性景觀。他透露營運商計劃引入更多結合科技與文化的藝術裝置、多功能表演場地、文創空間、寵物公園、光影表演及市集，打造風格獨樹一幟的多元化活動場域。

對於紅磡的長遠規劃，何文堯表示委員會總體上支持政府將該區連同紅磡站周邊，發展成集遊艇泊位、商業大樓及多元化設施於一體的新地標。他強調，即使引入商業元素，亦必須確保海濱的暢達性，讓普通市民也能充分享受海濱空間，而非僅服務於特定消費群體。

須打通九龍海濱三大「斷裂位」

要實現九龍海濱的全面貫通，必須解決東九龍沿岸海心公園魚尾石、翔龍灣對開臨海煤氣設施及青洲英泥碼頭的三個「斷裂位」。他指，海心公園的海岸線，是維港範圍內唯一的「自然海岸線」，必須予以保留。現時樽頸在於通道有高低落差，對輪椅及跑步人士不便。何文堯認為只需透過增設清晰標誌、改善通道平整度等「輕型工程」，即可基本實現連接。

至於翔龍灣煤氣設施，政府正與持份者緊密溝通，且收到的信息「都是正面的」，有信心能找到方案，在兼顧煤氣公司運作的同時，開放通道予公眾穿行。但青洲英泥碼頭是三個斷裂點中最困難的一環，因工業大廈業權已分散，且地契賦予其海面使用權。現時正有上、中、下三策：上策是推動地段重建，藉機開通24小時公眾通道；若不可行，則考慮改善內陸行人道連接；最後手段則是考慮動用經修訂的《保護海港條例》，參考東岸公園板道的經驗，興建板道或開合橋繞過障礙。

堅尼地城新海旁研不同方案改善「人車爭路」

另外，針對堅尼地城新海旁打卡熱點常出現「人車爭路」的危險情況，何文堯透露政府正研究不同方案，包括在不填海的前提下改善，或在必要時動用《保護海港條例》的簡化機制，進行小型填海工程以加闊路面或興建板道。他重申，填海永遠是「最後的手段」，委員會始終堅守保護維港的理念。

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