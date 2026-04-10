大棋盤︱「投票在席率」考起議員 從寬處理難成事

新一屆立法會上任100日，《星島》今日報道90名議員的出席率表現，其中新增的立法會大會「投票在席率」，發現議員即使出席率百分百，但不等於有參與全部表決，例如選委界議員伍煥杰大會出席率100%，卻足足缺席16次表決。「投票在席率」無疑增加透明度，令議員值勤表現一目了然，但據聞亦有議員認為新計法過於嚴格，盼從寬處理。

新計法只實行3個月難叫停

「投票在席率」的計法，是無論該次表決有否約束力、是否記名，一律計算在內，因此無論是技術性質的決議案，抑或議員議案的修正案，都當作一次表決，至今8次立法會大會已有多達86項表決。不過議會開局，新丁舊人都要爭取曝光，今屆議員議案的修正案偏多，再現「濫提」現象，若議員缺席一項議案及相關的多個修正案表決，隨時「一變四、四變十二」，影響投票在席次數，十分礙眼。

有熟悉議會運作人士指，上屆任期中段有傳媒揭發立法會表決期間，議員在席人數太少，包括政府議案，令人質疑議員未有盡責，之後經提醒才齊人「坐定定」投票。上屆議會尾段，時任主席梁君彥提出要「自我監督」制定新守則，增加透明度，新一屆開局僅3個月，無理由叫停「投票在席率」統計。

管浩鳴質疑欠準確 公眾易混淆

不過有議員對新計法頗有保留，選委界議員管浩鳴1月28日大會期間，因出席「社福界心連心大行動」與勞福局合辦的年度活動，須暫時離場，錯過了「優化白石角交通網絡及社區設施」議案，連同修正案共被計算缺席4項表決。他向筆者表示，目前計法有欠準確，因為修正案與原議案、政府法案等的重要性不可同日而語，修正案通過與否實際上不影響整個議案，無理由一刀切合併計算，擔心或向公眾釋出錯誤觀感，市民解讀整體「在席率」數字亦容易混淆。

「班長」陳振英則指，新制度旨在鼓勵議員多留在會議廳，投票時是否在席是最直觀的數字。根據議事程序，議員議案通常在官員總結發言後，便開始動議並表決修正案，過去有議員有習慣等官員發言尾聲才回到會議廳，但若官員提早完成，議員便可能錯過表決。陳振英認為現時安排可鼓勵議員「預好時間」，盡快回座。

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信立法會議員工作，長遠要走向實質上的全職化。

李慧琼上京開會仍力保100%出席率

身兼全國人大常委的李慧琼成功坐上立會主席寶座，政界關注她能否兼顧，例如2月4日北京舉行人大常委會會議，她須上京而未能主持立法會，由陳振英代勞，但據聞她當晚已急急趕回香港，主持翌日的續會。翻查紀錄，她的出席率、投票在席率仍是100%，原因是周三大會與周四續會被視為同一個會議，議員只要出席其中一場，皆視作出席；而出席人大常委會，也是議員守則規定的「合理缺席理由」。

另一邊廂，《星島》統計發現19名在席投票率未達100%的議員中，有10人來自選委界，直選只有一人，是否反映選委界議員較難分身呢？全國港澳研究會顧問劉兆佳說，選委界議員不似直選或功能界別，所有界別都是其爭取支持的對象，確實有機會出席的活動較多。不過他指隨着立法會工作越趨繁重，社會及中央的要求更趨嚴格，議員需自行想辦法，如何在「接地氣」與持分者聯繫之餘，又以立法工作為首要。他相信立法會議員工作，長遠要走向實質上的全職化。

議員缺席投票各有理由，例如與官員見面、到內地開會，甚至因為在大樓「等𨋢」需時，抵達會議廳為時已晚。其實若希望提升「投票在席率」，除了溫提議員減少提修正案，不妨考慮多提記名表決，讓表決鐘響起。

聶風