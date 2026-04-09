啟德醫院︱今年第4季起分階段啟用 政府擬修訂《監獄條例》設羈留病房

位於啟德發展區的新急症醫院預計今年第4季開始分階段投入服務。保安局等多個政府部門今日（9日）向立法會提交文件，當中提到政府需為啟德醫院、其殮房及羈留病房提供法律基礎，將修訂《監獄條例》、《入境條例》等條例。一系列適用於醫院法例採用先訂立後審議形式，明日( 10日 )刊憲，4月22日提交立法會，暫定6月12日生效。翻查懲教署網站，目前僅得伊利沙伯醫院及瑪麗醫院設有羈留病房。

九龍中醫院聯網總監張復熾明介紹醫院服務開展時間表及設施

啟德發展區的新急症醫院將與九龍區其他公立醫院組成更緊密的醫療網絡，肩負起九龍區醫療樞紐的角色。九龍中醫院聯網總監張復熾及聯網代表，明日（10日）將向傳媒介紹醫院的服務開展時間表及設施。

目前僅伊利沙伯及瑪麗醫院設羈留病房

文件指根據《監獄條例》(第 234 章)第 4 條，保安局局長可藉憲報刊登的命令，將任何地方或建築物或建築物部分闢作監獄用途。啟德醫院將設部分闢作監獄用途的羈留病房，因此有需要在啟德醫院羈留病房相關部分啟用前，將其納入《監獄條例》(第 234 章)的法律框架下，但附表所指明闢作監獄用途的用地及建築物的名單內加入「由懲教署控制的啟德醫院羈留病房，但不包括該病房內由警方控制的部分」。

楊永杰指有必要：伊院服務遷移至啟德

九龍中立法會議員楊永杰表示，政府決定將啟德醫院部分地方作為供監獄用途的羈留病房，他認為是「有必要」。楊提到，伊利沙伯醫院日後的急症及專科服務將遷往啟德醫院，現時將相關空間預留作羈留病房用途，正是配合未來運作需要。

楊永杰解釋，需就醫的羈留或在囚人士，過往均會送往伊利沙伯醫院接受診治。隨着服務遷移，啟德醫院必須同步設立相關羈留病房，方能繼續為在囚及羈留人士提供適切醫療服務。對於文件提到，政府無需特別就相關事宜諮詢公眾。楊永杰認為保安局透過刊憲方式，將部分建築物指定作特定用途，屬行之有效的安排，可避免冗長立法程序，做法更具效率。

修例後，啟德醫院將成本港第三間設有羈留病房的醫院。

文件指，《2026年入境事務隊(指定地方)(修訂)令》的第2條修訂《入境事務隊(指定地方)令》(第 331 章，附屬法例B)的附表第3項，以增設啟德醫院的羈留病房為用作羈留被入境事務隊成員逮捕的人的地方。文件亦提到，為啟德醫院及其設施，包括殮房和羈留病房提供法律基礎的建議屬程序性質，因此無需特別就相關事宜諮詢公眾，並強調建議符合《基本法》，包括有關人權的條文。

新建的啟德醫院是提供全面醫療服務的急症醫院，設有2,400張住院和日間醫院病床、37間手術室及一系列臨床服務和設施，包括但不限於神經科學中心、腫瘤科中心、專科門診診所 、家庭醫學綜合中心、口腔頜面外科及牙科部，以及直升機坪。該醫院旨在透過現代化服務模式及先進科技和設施，提高服務量及加強服務，以應對九龍區因人口增長和老化而日益增加的需求。

記者︰黃子龍