北都︱孫東：河套地區早日實現軟硬聯通 力爭首個5年規劃結束呈交滿意答卷

立法會53位議員今日（4日）到北都進行第二次實地考察，創新科技及工業局局長孫東、常任秘書長兼港深創科園有限公司董事會主席蔡傑銘隨行。考察團參觀已經落成的濕實驗室大樓、人才公寓、空間設施等，並與進駐園區公司交流。

孫東表示，今次實地考察有助日後審議相關政策，以及資源撥款。議員們在考察過程中提出很多極具建設性意見，充分體現行政立法機關攜手推動創科發展的決心。

正加快香港園區建設5幢樓年底落成

孫東提到，河套香港園區已於去年12月正式開園，目前園區公司正着手加緊兩方面工作，一是加快香港園區建設，正在興建的5幢樓將於年底落成；二是近期將有序推出第一期餘下地塊，供市場參與。

他表示，河套香港園區是香港深度參與粵港澳大灣區創科建設的代表作，也是未來香港北都發展關鍵所在。未來特區政府願與立法會議員一起，充分發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，在河套地區早日實現硬聯通、軟聯通和新聯通，力爭在香港首個五年規劃結束之際呈交一份滿意答卷。

蔡傑銘表示，第一期用地中，還有22塊小地陸續推出，即將來臨的4月至6月亦會推出數幅土地，但具體數字仍在商討中。

李慧琼：考察只是起點行動才是關鍵

立法會主席李慧琼表示，今日參與議員超過60位，足見他們對北都，包括河套園區發展高度關注。她續指，了解到進駐河套區科技企業選擇入駐此地的原因，是看中園區地理及區位優勢，以及未來創新要素可以在深圳與香港園區之間跨境流動的背景。

她表示，立法會將一如既往，在支持北都及河套區發展基礎上，做好審議工作，繼續與政府保持溝通。她稱考察只是起點，行動才是關鍵，深信議員定會善用考察所得，認真審議接下來撥款及法例，同時繼續積極「落手落腳」，協助特區政府推動河套區長遠發展，並向政府提出更多切實可行、真正能夠幫助河套區及北都企業的建議，推動園區更好發展。

工商及創新科技事務委員會主席吳傑莊表示，港深創科園去年正式啟用，首批兩幢濕實驗室大樓已吸引超過79間來自海外、內地及本地企業進駐，顯示園區發展具有非常大潛力。其餘5座大樓預計將於今年年底陸續落成。

濕實驗室大樓進駐率接近九成

孫東補充指，濕實驗室大樓進駐率接近九成，希望透過新建的5幢大樓，加快招商引資工作，令更多企業有機會及條件入駐香港園區。

另外，港深創科園第一座落成的人才公寓今年年頭開始入住，共100間房，包括91間245呎單人間、8間480呎雙人間，及1間480呎無障礙單位，現時出租率大約三成。

記者：曹露尹

攝影：何君健

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