律師會新會址︱內設文物展廊  掛有宏福苑居民贈字 讚揚除惡揚善正義之氣迫近青天

香港律師會新會址位於中環中心26樓全層，是該會於去年7月購入，設有多項設施供會員使用，同時設有文物展廊，專門展示香港律師專業及律師會發展歷程。而最受觸目的是會址內掛上一幅，由宏福苑受惠居民送上的字畫，寫上：「激濁揚清義薄雲天，開山闢路排憂解難」，寓意律師會除惡揚善，正義之氣迫近青天，協助居民克服種種困解決憂難。

字畫旁更有一張由宏仁閣1105室黎先生親筆寫的便籤，稱自火災發生後，其一家多次向律師會求助，幸得有心且專業律師的幫助，他們一家才漸見曙光，讚揚每位律師都展現超卓同理心，就業權、保險、單位善後等問題，讓他們可存最大的安全感去提問。

另外，會址亦展出律師會過往到訪內地及海外司法管轄區所蒐集的紀念品及展品，體現律師會作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。亦展出律師會於1907年4月8日正式由「The Incorporated Law Society of Hong Kong」轉名為「香港律師會」的證明文件，該會更展出早期《律師登記冊》的複製本，以及該會於1998年於永安集團大廈會址開幕禮的簽名冊。

律師會為宏福苑災民提供免費義務法律諮詢服務 至今接600宗個案

大埔宏福苑火災後，律師會為災民提供免費義務法律諮詢熱線。律師會會展湯文龍在活動後見傳媒時表示，該會至今已接觸大約600宗個案，主要涉及保險、索償和建築管理等5個範疇，同時有85間律師事務所可以為災民提供法律支援，收費由個別律師事務所與災民自行釐定。

被問到政府修訂《香港國安法》實施細則，湯文龍表示，律師會有不同的專責委員會仔細閱讀相關細則，認為這是根據現有法律框架，制定實施的細則，暫時看不到有任何影響。

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記者：郭詠欣

攝影：吳艷玲

