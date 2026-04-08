律師會中環中心新會址開幕 湯文龍：理事會下周一將訪京4天安排兩場交流會

香港律師會今日（8日）於中環中心舉行新會址開幕典禮，並慶祝律師會成立119周年。會長湯文龍致辭時透露，理事會將於本月13日至16日赴北京進行年度公務訪問。

他續稱，律師會持續與內地政府及多個相關部委和機構深化專業交流，並為香港法律專業探索進一步的發展機遇。是次為期4日的訪問行程將包括到訪8個部委，安排兩場交流會。

嘉賓雲集充分體現共同尊重法治

他又稱，今天嘉賓雲集一堂，正充分體現社會各界對法治的共同尊重，亦肯定法律專業在香港所肩負的重要角色，反映大家對香港法律專業長久以來所實施的獨立自我監管制度的信心，而該制度依法運作，並以專業標準及公眾利益為依歸。

湯強調，歷史告訴大家，一個專業的真正價值，不是在順境中呈現，而是在逆境中見真章，當社會面對不確定性或挑戰，法律專業必須挺身而出，擔當領導角色，捍衛法治，並重建信心。

李家超視像致辭：期待香港法律界積極對接「十五五」規劃

行政長官李家超以視像致辭時稱，香港律師會一直肩負着規管及推動香港律師專業發展的重要使命，新會所不僅象徵地址的轉換或設施的提升，更代表着香港法律界的蓬勃生機、持續成長和堅實力量，這是律師會矢志不渝的承擔，以及逾1.35萬名會員對社會所作貢獻的重要里程碑。

他指留意到律師會一直積極協助內地企業「走出去」，同時為來港的國際投資者提供專業支持，鼓勵在座各位法律專業人士繼續努力，向世界展現香港在國際化、高標準及高度可信的法律及爭議解決服務方面的優勢，期待香港法律界積極對接「十五五」規劃，為業界帶來無限機遇。

張舉能：搬遷新會所是律師會發展重要里程碑

終審法院首席法官張舉能表示，律師會的歷史，彰顯了香港普通法傳統的延續，並提醒社會律師會在維護法治方面的重要角色，搬遷至更寬敞的新會所，是律師會發展歷程中的一個重要里程碑，又能夠舉辦與世界各地法律專業人士的會議和交流，進一步鞏固香港作為國際法律中心的地位。

林定國：新會所將成為律師專業重要樞紐

律政司司長林定國亦稱，香港正進一步鞏固其作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，如「十五五」規劃所支持，律政司亦正推展在廣州國際調解組織總部旁興建「香港國際法律服務大樓」。

他指，這項新設施反映政府致力為法律及爭議解決界別提供更完善的基礎設施，正如律師會新會址將成為律師專業的重要樞紐一樣，亦期待律師會與律政司之間更緊密的合作，共同推進公義與法治，並善用「一國兩制」下香港獨特的法律制度，為國家作出貢獻。

記者：郭詠欣

攝影：吳艷玲

