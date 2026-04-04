李家超訪九龍城小學視察在校課後託管計劃 研擴展有關計劃 讓更多家庭受惠

行政長官李家超表示，「在校課後託管服務計劃」成效理想，對此深感欣慰，將與團隊研究將計劃進一步擴展，以期充分利用資源，讓更多家庭受惠。

與同學製作復活蛋 順道視察「在校課後託管服務計劃」成效

李家超指日前與教育局局長蔡若蓮及勞工及福利局局長孫玉菡到訪九龍城區一間小學，除與同學們一起製作復活蛋外，也為他們送上復活兔及禮物包，一起迎接復活節假期來臨。他們到訪的學校，夥拍非政府機構正推行「在校課後託管服務計劃」，他亦順道視察計劃運作情況。參與計劃的學生放學後，在導師指導下完成功課及溫習，亦會進行遊戲及課外活動。他觀看了導師為學生作繪本講解，又在他們進行躱避盤遊戲時參與其中。

政府在2023/24學年起推行計劃，由學校提供場地、關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。計劃首年招募了七個地區共59間小學參與，至2024/25學年計劃擴展至全港，共126間學校參與，服務名額倍增至近6000個。而去年《施政報告》提出進一步優化計劃，取消名額上限。截至上月，已有逾200間小學參加，提供超過10500個名額。

家長對計劃反應正面 政府將研計劃進一步擴展

在社交平台發布的影片中，李家超與數名前來準備接放學的家長及其子女交流，了解他們對計劃的看法。多名家長告訴李家超，本因需照顧孩子只能從事兼職，子女參與計劃後，他們終可放心外出進行全職工作，既紓緩經濟壓力，亦減輕管教困難。學生們亦異口同聲說參加計劃後令他們認識了許多新朋友，在學業及社交層面均有正面發展，計劃提供的多元化活動也使他們眼界擴闊不少。

李家超最後表示，改善民生是他施政的最終目標。在扶助基層方面，本屆政府一直通過政、商、民合作，推出不同精準扶貧項目，將資源投放在最需要幫助的人，「在校課後託管服務計劃」正正是其中之一。多位學生及家長均認為計劃不論經濟上、學業上或家庭上皆帶來莫大裨益，他深感欣慰，亦喜見計劃成效理想。政府委託的大學研究團隊所進行的評估結果同樣反映計劃已達到其關鍵績效指標，個別指標更超預期。他會與團隊研究將計劃進一步擴展，以期充分利用資源，讓更多家庭受惠。