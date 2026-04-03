Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國家安全教育日｜楊何蓓茵 : 公務員團隊務必專業能幹有幹勁 助特區對接「十五五」

政情
更新時間：07:10 2026-04-03 HKT
發佈時間：07:10 2026-04-03 HKT

國家「十五五」規劃綱要出台賦予香港清晰定位，特區政府開展首份香港「5年規劃」編制工作。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，「十五五」規劃當中有很多不同範疇需下工夫，而公務員事務局不是負責某一個特定範疇，但更重要的是提供一支有幹勁、能幹、對其專業範疇有認識，亦對國際環境變化及形勢有所認識的公務員團隊，以協助特區政府對接好國家「十五五」規劃，更可以一步步做好香港5年規劃的工作。

要有改革的心

她表示，要提供這樣的一支團隊，最重要都是做好培訓，特別是頂層領導級的公務員培訓，舉例當局會安排中、高層公務員到內地上國情研習班，除了看國家的最新發展，更會滲入一些國家安全的元素在內，令到公務員有一個比較深刻的認識，亦使他們有一個使命感，明白國際形勢及國家整體發展情況，才能夠做到一支有能力的隊伍，去做好對接「十五五」規劃要求香港做的事。

另外，隨着近年多討論「行政主導」，這個概念變得逐漸清晰，她表示，各個政策局及各個部門都很努力地在建設一支能夠做好「行政主導」要求的一個團隊，當中特別強調要有主人翁意識、要有當家人的意識，亦要有前瞻性、主動性，更要「識變、應變、求變」，要有改革的心，不是守着過往的東西便可，這些無論在公務員學院的培訓，還是各部門對同事的要求，都在這些方面提得很高。

她又稱，這兩年做了很多針對提升管治能力的措施，包括推出部門首長責任制、收緊公務員評核機制等，以更好地反映出公務員的長處、短處，令當局無論在晉升或培訓都可以做得更好，以及在行政主導上可以有做得更好的措施。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT