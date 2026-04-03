國家安全教育日｜楊何蓓茵 : 公務員團隊務必專業能幹有幹勁 助特區對接「十五五」

國家「十五五」規劃綱要出台賦予香港清晰定位，特區政府開展首份香港「5年規劃」編制工作。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，「十五五」規劃當中有很多不同範疇需下工夫，而公務員事務局不是負責某一個特定範疇，但更重要的是提供一支有幹勁、能幹、對其專業範疇有認識，亦對國際環境變化及形勢有所認識的公務員團隊，以協助特區政府對接好國家「十五五」規劃，更可以一步步做好香港5年規劃的工作。

要有改革的心

她表示，要提供這樣的一支團隊，最重要都是做好培訓，特別是頂層領導級的公務員培訓，舉例當局會安排中、高層公務員到內地上國情研習班，除了看國家的最新發展，更會滲入一些國家安全的元素在內，令到公務員有一個比較深刻的認識，亦使他們有一個使命感，明白國際形勢及國家整體發展情況，才能夠做到一支有能力的隊伍，去做好對接「十五五」規劃要求香港做的事。

另外，隨着近年多討論「行政主導」，這個概念變得逐漸清晰，她表示，各個政策局及各個部門都很努力地在建設一支能夠做好「行政主導」要求的一個團隊，當中特別強調要有主人翁意識、要有當家人的意識，亦要有前瞻性、主動性，更要「識變、應變、求變」，要有改革的心，不是守着過往的東西便可，這些無論在公務員學院的培訓，還是各部門對同事的要求，都在這些方面提得很高。

她又稱，這兩年做了很多針對提升管治能力的措施，包括推出部門首長責任制、收緊公務員評核機制等，以更好地反映出公務員的長處、短處，令當局無論在晉升或培訓都可以做得更好，以及在行政主導上可以有做得更好的措施。