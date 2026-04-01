大棋盤｜強積金入息限額擬提高 「低收入代供」更渺茫

據悉積金局擬提高強積金供款入息的限額，下限由現時7100元上調至10500元，上限由3萬元增至4萬元，正諮詢勞工顧問委員會。供款收入上下限已有12年未調整，料爭議不會太大，惟伴隨限額調整，上屆政府曾承諾為低收入僱員代供強積金，至今未有下文，若供款入息下限日後顯著調高，相信政府推行機會只會更為渺茫。

《強制性公積金計劃條例》規定，積金局每4年檢討最高及最低入息水平，但實際上供款入息下限和上限，分別在2013、2014年調升後，未再調整。雖則條例無要求強制調整，但隨着物價和整體社會收入水平提升，逾10年不調整亦未必合理。

身兼積金局非執董的工聯會議員鄧家彪指，收入限額尤其下限，已脫節到「唔改唔得」，撇除疫情期間的特殊情況，過去10多年經濟有增長，月入中位數已由2014年不足1.5萬元，升至現時約2.1萬元，與現實嚴重脫節。

他提到，強積金過去最為人詬病是對沖機制及行政費貴，但取消對沖、「積金易」中央電子平台推出後，相關問題已大幅改善，打工仔不再需要擔心血汗錢被蠶食。

然而收入限額提升，伴隨的影響是「代供強積金」實行難度更高。2020年1月，時任特首林鄭月娥在修例風波後公布「十大民生措施」圖紓緩民怨，承諾為獲豁免強積金供款的低收入僱員和自僱人士代供，約20萬人受惠，待「積金易」推出後便可實行。不過時移世易，隨着新冠疫情衝擊經濟、政府財赤等因素，代供強積金措施一直無影，勞工界不時公開向政府「追數」。

勞福局局長孫玉菡上月回應立法會質詢時提到，有關措施涉及複雜的政策和操作問題，正進行顧問研究，包括長遠可持續性、對政府財政影響等。不過多名熟悉勞工政策人士認為，代供強積金在技術上不困難，政府已充分掌握全港市民收入數據，待「積金易」平台進一步完善，實行起來更容易，但政府最大關注是財政承擔能力，形容是「巧婦難為無米炊」。

政府未有交代措施的實際承擔額，但目前收入下限是7100元，政府亦顯得「勉勉強強」，欠足夠動力；下限調升後，財政承擔額勢進一步提高，政府願意實行機會只會更低。有官場中人同意，財政承擔是政府對代供強積金措施的最重要考量，收入下限調高後，財政支出會進一步上升，考慮推行要更小心。

另一積金局非執董、勞聯議員周小松則指，調高供款入息限額是大勢所趨，不應與代供強積金的討論掛鈎，始終這是對打工仔的保障政策。他承認為低收入人士代供強積金，確實可能會提高政府財政負擔，但長遠而言，若低收入打工仔有強積金儲蓄，保障退休生活，往後領取長者生活津貼、綜援金的機會便大幅減低，長遠對政府也是有利。

聶風

