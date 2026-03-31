MPF｜打工仔注意！強積金供款下限擬升至1.05萬 供款上限每月增至2000元 實施時間或需數年

【MPF/強積金供款】消息指積金局建議將現時強積金收入的下限，由現時7100元上調至1.05萬元，上限由3萬元增至4萬元，即收入低於下限的打工仔毋須供款，現時月入已超過3萬元的打工仔，需繳交更多的強積金，最多或增500元，由目前上限的每月1500元，增至2000元。身兼勞顧會僱員代表的勞工界立法會議員林偉江向《星島頭條》表示，有關建議已在今日（3月31日）的勞工顧問委員會上討論，關注點在於調整上限、下限的數字，以及實施時間、執行情況等。

林偉江：上限調整應有更大空間

林偉江認為，強積金供款的上下限已有十多年未作調整，現在是合適時機檢討，他對調整下限的建議至1.05萬的水平可以考慮，但認為上限的調整應有更大空間，並建議可參考過往做法，以分階段形式逐步提升至目標水平。

建議分階段實施 料實施需時

對於強積金供款的檢討，林偉江明確表示，勞方認為調整是必要，在供款下限方面，他透露目前建議水平約為10,500元，此數字是按既定機制（入息中位數的一半）計算而得出，是合適水平。

然而在供款上限方面，林偉江有不同看法，指現時上限為40,000元，但若按照機制（入息的90%）計算，參考政府數據，上限水平應約為60,000元。他感覺到目前討論的方案與此目標仍有一段距離，認為在上限調整幅度上還有空間。

林偉江認為，可先設定一個接近機制指標的目標數額，然後「分兩步或分三步」去落實。至於調整後的生效日期，林偉江根據個人經驗估計，即使方案達成共識，僱主與僱員真正需要按新供款額供款，並非能在2026年實施，可能數年後才實施。他解釋，按照過往處理最低工資或「418」規定的經驗，從討論、達成共識到最終刊憲生效，往往需要一段時間。